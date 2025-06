Metalmeccanici: nuovo accordo con Stellantis, Ferrari, Iveco e Cnhi

TERMOLI. È stato firmato oggi con CNH Industrial, Ferrari, Iveco e Stellantis il rinnovo della parte economica del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) per il biennio 2025-2026.

Con il precedente accordo dell’8 marzo 2023, il CCSL era stato rinnovato per quattro anni nella parte normativa e per due anni nella parte economica.

La paga base viene ora incrementata a regime del 6,6%, con:

Naturalmente, l’incremento della paga base avrà riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti, come maggiorazioni e TFR.

Inoltre, è previsto il versamento di due erogazioni una tantum:

In questo modo, per l’intero quadriennio 2023-2026, l’aumento complessivo della paga base raggiunge il 18,7%.

I premi di risultato:

Con CNHI e Iveco, salvo una lieve variazione degli indicatori, è stato confermato l’assetto premi già in vigore, che può portare a un’erogazione massima del 10,35% della retribuzione base annua.

Per Stellantis, è stata eliminata la soglia del free cash flow, la cui mancata attivazione quest’anno aveva impedito la detassazione del premio. È stato invece aumentato il peso degli indicatori locali (costi di trasformazione, qualità, quote di mercato), portando l’ammontare massimo del premio a 11,55% della paga base annua.

Premi con indicatori specifici sono previsti anche per Comau, Bank e Leasys.

Sono stati inoltre definiti i testi per l’avvio dei lavori delle Commissioni Inquadramento:

Per i lavoratori non iscritti al sindacato, è prevista una quota contratto una tantum di 35 euro, salvo esplicita rinuncia secondo le modalità che saranno comunicate nelle prossime settimane.

Rocco Palombella, Segretario generale UILM, e Gianluca Ficco, Segretario nazionale UILM responsabile del settore automotive, dichiarano:

“L’accordo siglato oggi con CNH Industrial, Ferrari, Iveco e Stellantis prevede un aumento per il prossimo biennio del 6,6%, portando l’incremento dell’intero quadriennio 2023-2026 al 18,7%.

È un risultato importante, che ha assicurato il pieno recupero del potere d’acquisto in condizioni di alta inflazione e crisi del settore automotive.

Un’intesa che può rappresentare un modello positivo di relazioni sindacali per tutto il comparto metalmeccanico, nonché un segnale di fiducia nel sistema industriale italiano”.