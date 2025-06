Molise protagonista al Villaggio Coldiretti di Udine

CAMPOBASSO. Anche il Molise sarà presente al Villaggio Coldiretti che aprirà i battenti a Udine venerdì 13 giugno per concludersi domenica 15. La grande kermesse abbraccerà le principali piazze e vie del capoluogo friulano, con una presenza “diffusa” che si integrerà alla perfezione con il tessuto urbano. Sarà un grande evento aperto a tutti per scoprire la centralità del mondo contadino, vivere esperienze autentiche e riscoprire il valore del cibo italiano.

A rappresentare il Molise, all’interno del mercato di Campagna Amica, saranno NutFruit Italia, azienda agricola biologica di Monteroduni (Is) che produce frutta secca in guscio, a cominciare dalle celeberrime mandorle, e L’Essenziale, azienda agricola di Larino che affianca la produzione di olio a quella di agricosmesi con creme, saponi, stick labbra e altri prodotti per la cura del corpo a base di olio EVO e lavanda.

Per un intero fine settimana, dunque, piazze e strade della città friulana si trasformeranno in un grande villaggio agricolo dove adulti e bambini potranno vivere da protagonisti una giornata da contadini: salire sui trattori, assistere alla preparazione di mozzarella, pane e ortaggi nelle fattorie didattiche e assaporare piatti preparati con ingredienti 100% italiani.

Nei tre giorni della manifestazione, con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno su esclusivi studi e ricerche elaborate per l’occasione dalla Coldiretti sui temi della sana alimentazione, del turismo, dell’ambiente, della scuola e della salute. Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti.

Al Villaggio di Udine si potrà inoltre vivere un’esperienza da gourmet con soli 8 euro, grazie ai menu speciali preparati dai cuochi contadini. Piatti della tradizione friulana e di tutta Italia offriranno un viaggio nei sapori del territorio. In programma anche lezioni sull’olio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola, e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. Gli orti didattici a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno l’offerta educativa per grandi e piccoli, che potranno sperimentare anche le attività dell’agriasilo.

Al Villaggio sarà possibile incontrare da vicino gli animali delle fattorie italiane, simboli di un’agricoltura che tutela biodiversità, paesaggio e ambiente, oggi sempre più a rischio. La tenda “Generazione Agricoltori” accoglierà giovani imprenditori under 33 che si confronteranno su progetti innovativi per la crescita sostenibile delle campagne italiane. Focus anche sul ruolo delle donne nell’agricoltura e sull’esperienza degli anziani nella trasmissione del sapere rurale.

Infine, gli agriturismi di Terranostra–Campagna Amica presenteranno pacchetti vacanza, esperienze e itinerari per riscoprire l’Italia rurale in vista della stagione estiva, con proposte di soggiorno e ristorazione all’insegna dell’autenticità e del rispetto per l’ambiente.