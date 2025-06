Nasce una nuova comunità energetica in Molise

SAN MARTINO IN PENSILIS. Comunità Energetiche S.p.A. comunica di aver messo a disposizione di Kemarincer (Comunità Energetica Rinnovabile Società Cooperativa), in qualità di Produttore Terzo, un impianto fotovoltaico della capacità di circa 1 MWp localizzato nel comune di San Martino in Pensilis.

Il contratto per la messa a disposizione dell’impianto e l’erogazione di servizi accessori è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal presidente della Cooperativa Kemarincer, Fausto Di Stefano, e dall’amministratore delegato di Comunità Energetiche S.p.A., Paolo Allegretti.

Comunità Energetiche S.p.A. diviene così il partner esterno che mette a disposizione della CER l’energia rinnovabile prodotta dal suo impianto, consentendo di massimizzare l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili sul territorio di riferimento.

Oltre ad accompagnare i membri nella costituzione della comunità, l’azienda umbra, veicolo di investimento del Fondo Italiano Efficienza Energetica (FIEE SGR S.p.A.), supporterà i fondatori nel percorso di definizione degli scenari energetici ottimali per i futuri membri nel suo ruolo di Aggregatore, con l’obiettivo di massimizzare i benefici derivanti dalla CER, anche sul piano sociale e dei ritorni sul territorio.

L’operazione si inserisce in un percorso che punta a rafforzare l’autonomia energetica delle comunità locali, promuovendo l’utilizzo di fonti rinnovabili e generando vantaggi ambientali, economici e sociali.

Il modello prevede la condivisione dell’energia prodotta in loco, con la possibilità di destinare i benefici economici a iniziative di inclusione, contrasto alla povertà energetica e valorizzazione del territorio.

In qualità di aggregatore, la società continua a fornire assistenza nella gestione e nella crescita della comunità.

“La partnership con Kemarincer rappresenta la terza comunità energetica rinnovabile supportata da Comunità Energetiche S.p.A. — ha dichiarato Paolo Allegretti, AD di Comunità Energetiche S.p.A. — segnando l’inizio di un percorso strutturato di consolidamento delle attività nel settore, con un chiaro orientamento agli obiettivi ESG e alla generazione di valore ambientale, sociale ed economico per i territori coinvolti.

Siamo operativi al fianco di soggetti pubblici e privati per abilitare soluzioni che incidano concretamente sulla transizione energetica e sulla sostenibilità delle comunità locali, contribuendo così a un nuovo paradigma di partecipazione attiva.

Iniziative come questa dimostrano come l’energia rinnovabile possa essere messa al servizio delle comunità in modo efficiente e strutturato. La sinergia tra tecnologia, competenze e partecipazione collettiva è il motore che rende possibile una transizione energetica concreta e inclusiva”.

Fausto Di Stefano, presidente di Kemarincer, ha sottolineato:

“Questo accordo consente di attivare un processo di produzione e condivisione dell’energia rinnovabile nel territorio di San Martino in Pensilis, Campomarino e tutti gli altri comuni ricadenti sullo stesso territorio di riferimento.

La disponibilità di un impianto esistente ci consente di partire con una base solida, valorizzando una risorsa energetica già presente sul territorio.

Questo progetto rappresenta un passo avanti per il benessere dei nostri soci e della collettività, con un impatto che va oltre la sola dimensione energetica, toccando anche quella sociale e ambientale”.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra soggetti industriali e realtà locali per l’attuazione di modelli energetici resilienti, sostenibili e decentralizzati, in linea con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e con il quadro incentivante attualmente previsto dal GSE per le CER.

Benefici per il territorio e opportunità per le imprese

Attraverso la comunità energetica, i membri di Kemarincer potranno attivare — attraverso la condivisione dell’energia prodotta dall’impianto di Comunità Energetiche — i benefici economici tramite la tariffa incentivante.

Questa tariffa, calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in base all’autoconsumo virtuale, è valida per un periodo di 20 anni. Le risorse economiche così generate possono essere distribuite tra i membri della Comunità e impiegate per iniziative di carattere sociale, a vantaggio del territorio e della collettività locale.

L’impianto fotovoltaico di San Martino in Pensilis è collegato alla cabina primaria AC001E00406, riferita alla regione energetica dei comuni di Campomarino, Chieuti, Guglionesi, Larino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Serracapriola e Ururi.

Ha una produzione annua di circa 1,2 milioni di kWh di energia rinnovabile, consentendo di: