Negli uffici postali di Termoli e in altri 27 del Molise possibile prenotare l’appuntamento al telefono

CAMPOBASSO. Da oggi in Molise è possibile prendere l’appuntamento per l’ufficio postale al telefono, riducendo così i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio.

La nuova funzione è stata abilitata nei 30 uffici del territorio con il gestore delle attese, dove oltre alle prenotazioni online – tramite app o sito di Poste Italiane – basterà dunque contattare il numero 06.4526.4526.

La nuova modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze.

Nei 30 uffici postali molisani abilitati è possibile prenotare telefonicamente il proprio turno allo sportello già in occasione del pagamento delle pensioni di luglio, in pagamento a partire da martedì 1°. Poste Italiane ricorda che sempre a partire da martedì 1° luglio le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 76 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.

Il servizio di prenotazione telefonica è assicurato dall’Intelligenza Artificiale di Poste Italiane che permette ai clienti di descrivere con poche e semplici parole il motivo della visita, giorno e orario preferiti. L’Intelligenza Artificiale elabora ciascuna richiesta e indica soluzioni compatibili con le esigenze dei clienti, offrendo loro la possibilità di accettare o modificare gli appuntamenti proposti.

Il servizio è disponibile per i 103mila clienti molisani che hanno certificato il proprio numero telefonico sul sito poste.it o che lo hanno associato a strumenti di pagamento con l’azienda. Dopo la conferma dell’appuntamento proposto, il servizio riepiloga i dati della prenotazione e invia un promemoria via email e sms. Qualora il cliente abbia già installato l’app Poste Italiane troverà la card dell’appuntamento nella pagina iniziale, dalla quale gestire in autonomia la prenotazione.

Elenco dei 30 uffici postali molisani abilitati alla prenotazione del turno allo sportello tramite prenotazione telefonica:

Agnone (via Verdi), Agnone 1 (piazza IV Novembre), Bojano, Campobasso 1 (via Mazzini), Campobasso 2 (via D’Amato), Campobasso 3 (via Principe di Piemonte), Campobasso 4 (via Gramsci), Campobasso 5 (via Toscana), Campobasso Centro (via Pietrunto), Campomarino, Cercemaggiore, Colli a Volturno, Frosolone, Guglionesi, Isernia 1 (via Vivaldi), Isernia 2 (corso Garibaldi), Isernia Centro (via XXIV Maggio), Larino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Pozzilli, Riccia (corso Carmine), San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Termoli (via Mario Milano), Termoli 1 (via Madonna delle Grazie), Termoli 2 (via degli Oleandri), Trivento 1 (via Guglielmo Marconi), Venafro e Vinchiaturo.