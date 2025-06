TERMOLI. «Nessuno riuscirà a tappare la bocca alla Uiltec e a Carlo Scarati!» Questo il tenore della nota stampa questa sera: «Difeso dagli avvocati Mirella De Santis e Mariano Prencipe, l’assalto della Fis (Fabbrica Italiana Sintetici) a Carlo Scarati ed alla Uiltec Molise è fallito, nonostante già vi fosse una richiesta di archiviazione l’azienda ricorreva ed in data odierna, il Tribunale di Larino archiviava la pratica come un giusto diritto di critica da parte di chi per una vita si è battuto solo per gli interessi dei Lavoratori.

La volontà aziendale è evidente e finalizzata alla tacitazione della critica ed anche le motivazioni addotte per il ricorso, venivano intelligentemente smontate dagli avvocati difensori che ne evidenziavano le lacune ed i ragionevoli dubbi posti in essere dal sottoscritto.

Un’ analisi anche dei testimoni evidenziati dall’azienda meriterebbe una riflessione dei Dipendenti della FIS di Termoli ma questa la lasceremo alla storia.

Noi avremmo voluto solo il giusto riconoscimento di quanto i Lavoratori avevano meritato nel 2023, adesso la battaglia continua, speriamo solo di ricondurla nel mero confronto sindacale, anche se, visto l’atteggiamento, non ci tireremmo indietro ad altre iniziative, se necessarie!»