Opportunità di lavoro nei Vigili del Fuoco in Molise: selezione per operatori

CAMPOBASSO. Il Ministero dell’Interno ha aperto una procedura di selezione per l’assunzione di quattro operatori a tempo pieno e indeterminato presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale di Campobasso. Le selezioni si svolgeranno secondo l’articolo 16 della legge 56/87, coinvolgendo i Centri per l’Impiego della regione Molise.

Qualifica e Mansioni

Le figure ricercate rientrano nel ruolo degli operatori e degli assistenti. Le mansioni includono:

Funzioni di supporto operativo e tecnico-professionale;

Attività amministrative come protocollazione, gestione della corrispondenza e archiviazione documenti;

Uso di apparecchiature informatiche per la redazione di atti;

Conduzione di veicoli, se muniti di patente di guida;

Vigilanza e custodia delle sedi.

Requisiti di Partecipazione

I candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;

Età inferiore a 45 anni alla data del 26 giugno 2025;

Idoneità fisica e psichica certificata dal Servizio Sanitario Nazionale;

Diploma di scuola dell’obbligo;

Iscrizione agli elenchi anagrafici presso il Centro per l’Impiego competente;

Precedenza assoluta per il personale volontario dei Vigili del Fuoco iscritto da almeno tre anni e con almeno 120 giorni di servizio.

Selezione e Prove di Idoneità

I candidati saranno convocati in numero doppio rispetto ai posti disponibili. La prova di selezione consiste in test pratici e attitudinali per verificare l’idoneità alle mansioni previste, senza comparazione di merito tra i partecipanti.

Modalità di Candidatura

Le domande vanno presentate di persona presso il Centro per l’Impiego il 25 e 26 giugno 2025, utilizzando il modulo ufficiale e allegando la documentazione richiesta, tra cui documento d’identità e modello ISEE.

Condizioni di Lavoro e Trattamento Economico

Gli operatori selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e orario settimanale di 36 ore, secondo il CCNL vigente per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo stipendio e le indennità sono regolati dalle normative in materia.

Questa è un’opportunità concreta per chi desidera entrare a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e contribuire alla sicurezza e al soccorso pubblico in Molise.