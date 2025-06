TERMOLI. «Quarant’anni di lavoro, sudore e cuore: grazie Fire». Saluta così, la Uilm Termoli, attraverso il suo segretario territoriale, Francesco Guida, il prodotto che ha fatto per davvero la storia della meccanica.

Il tempo si ferma per un istante.

Lunedì 16 giugno 2025 si chiuderà un capitolo importante della storia industriale italiana: l’ultima produzione del motore Fire nello stabilimento di Termoli.

Una chiusura che non è solo la fine di una linea, ma l’eco di una storia lunga quarant’anni, fatta di persone, fatica, orgoglio e passione

Un motore che non è stato solo un simbolo di tecnologia e affidabilità, ma un pezzo di storia industriale italiana, inaugurato il 30 marzo 1985 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini e dall’Avvocato Giovanni Agnelli.

Ma il vero motore, quello che ha reso grande questo progetto per quarant’anni, sono stati le donne e gli uomini che ogni giorno, con impegno, dedizione, competenza e passione, hanno dato anima e cuore a questo lavoro. Non è stato solo un prodotto, è stata una missione di vita, un’eredità costruita a mano, col sudore, con la dignità e con l’orgoglio di chi non ha mai smesso di crederci.

Oggi, con rispetto e gratitudine, onoriamo il passato.

Ma come organizzazione sindacale, non ci fermiamo al passato.

Abbiamo il dovere e la responsabilità di guardare avanti.

Di pretendere un futuro industriale, di accompagnare questa chiusura non con silenzi o rimpianti, ma con idee, proposte, battaglie concrete per portare nuovi prodotti, nuova occupazione, nuova speranza dentro quelle mura che per decenni hanno costruito il lavoro e la vita di migliaia di famiglie.

Il Fire si ferma. Ma la nostra voce, la nostra lotta, il nostro cuore, no. A testa alta. Sempre».