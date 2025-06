Responsabilità sociale d’impresa: timido accenno alla Gigafactory (sospesa) nel report 2024 di Acc

TERMOLI. Nell’attesa che la società Acc sveli cosa accadrà a Termoli, va spedita laddove è già operativa e ha pubblicato anche il terzo rapporto sulla Csr (Responsabilità Sociale d’Impresa), che copre l’anno 2024! «La nostra missione in Acc è quella di partecipare attivamente allo sviluppo di una mobilità sostenibile accessibile al maggior numero possibile di persone e di contribuire alla sovranità europea nel settore strategico delle batterie. Per raggiungere questo obiettivo, la responsabilità sociale e ambientale deve essere pienamente integrata nella strategia dell’azienda, come avviene sin dalla nostra creazione. Questo nuovo rapporto dimostra l’impegno dei nostri team nei confronti della nostra ambizione: rispettare i più elevati standard di etica, diritti umani, diritti del lavoro e protezione dell’ambiente e garantire che questi standard siano applicati dai nostri fornitori e lungo tutta la nostra catena del valore.

Dalla modalità progettuale alla produzione su larga scala, rafforzando la nostra posizione di player di riferimento nella mobilità elettrica, raggiunti importanti traguardi nell’ambito degli acquisti responsabili…». Il documento menziona Termoli, ma solo indirettamente. Nel messaggio introduttivo del Ceo, Yann Vincent, si afferma che nel 2024 Acc ha messo in pausa i progetti in Germania e in Italia, sospendendo quindi anche la raccolta di debito inizialmente prevista per finanziare la costruzione di queste Gigafactory. Sebbene Termoli non venga nominata esplicitamente, è noto che il progetto italiano di Acc riguarda proprio lo stabilimento di Termoli. Il progetto della Gigafactory molisana è stato oggetto di incertezze e rivalutazioni nel 2024, anche a causa del rallentamento del mercato europeo dei veicoli elettrici e della necessità di rivedere le tecnologie produttive.

L’industria europea delle batterie prende forma: il 2024 di Acc

Nel cuore della “Battery Valley” francese, Acc (Automotive Cells Company) ha vissuto un anno di svolta: dalla fase di progetto alla produzione industriale su larga scala. Ma non è stato un viaggio semplice.

Fondata nel 2020 da Stellantis, Saft/TotalEnergies e dal 2022 da Mercedes-Benz, ACC nasce con una missione precisa: accelerare la mobilità sostenibile per tutti, affermando la sovranità industriale europea nella filiera delle batterie per veicoli elettrici. Una sfida strategica, economica e ambientale.

Il 2024 ha segnato l’attivazione del primo blocco della Gigafactory di Billy-Berclau Douvrin, impianto imponente di 34 metri di altezza per 600 di lunghezza. Le prime celle e moduli agli ioni di litio sono usciti dalle linee, equipaggiando i nuovi modelli elettrici Peugeot e-3008 e Opel Grandland. La sfida? Padroneggiare un processo produttivo complesso, con standard altissimi di sicurezza, affidabilità e densità energetica, in un contesto europeo rallentato nella transizione all’elettrico.

Nonostante un contesto industriale turbolento, ACC ha consolidato il proprio approccio alla responsabilità sociale d’impresa, fondato su quattro pilastri:

– Eco-design e innovazione: prodotti progettati per essere performanti, durevoli e riciclabili.

– Filiera sostenibile: partnership con fornitori valutati per performance ambientali, sociali ed etiche.

– Sviluppo umano: oltre 2.200 dipendenti di 54 nazionalità, e un centro di eccellenza industriale per la formazione continua.

– Ecosistema europeo: partecipazione a progetti di ricerca come BATTENA e Electro’Mob, e riqualificazione di siti industriali esistenti per Gigafactory future.

Nel 2024 è stato istituito un Dipartimento CSR centralizzato, che riunisce competenze su clima e carbonio, rifiuti, ambiente industriale, promozione interna ed esterna della sostenibilità.

Energia, rifiuti e carbon footprint: il percorso verso l’impatto minimo

L’obiettivo di ACC è ambizioso: batterie con un’impronta di carbonio sotto i 40 kg CO₂eq/kWh. Per riuscirci, l’azienda ha investito in:

– ottimizzazione energetica dei processi (con tecnologie innovative e stanze a umidità controllata),

– utilizzo di materiali riciclati o a basso impatto,

– un modello circolare per la gestione degli scarti di produzione,

– audit sui fornitori e adesione all’iniziativa IRMA per l’estrazione responsabile delle materie prime.

La sicurezza e la qualità del prodotto sono al centro della filosofia produttiva, così come la salute e il benessere dei lavoratori. Acc ha introdotto pratiche innovative come l’app TESS per segnalazioni HSE, ha avviato programmi di mentoring e consolidato la rete interna Pow’Her, per la promozione dell’equità di genere. Acc chiude il 2024 con oltre 60 brevetti depositati in un solo anno e un messaggio chiaro: l’Europa può costruire un’industria delle batterie di nuova generazione, sostenibile, competitiva e radicata nei territori. Il futuro della mobilità elettrica è già in marcia.