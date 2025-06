Sostegno alle imprese locali: Confcommercio e Intesa Sanpaolo uniscono le forze

CAMPOBASSO. Confcommercio Molise e Intesa Sanpaolo hanno siglato oggi un accordo che mette a disposizione delle imprese associate 5 miliardi di euro di nuovo credito per finanziamenti a favore della competitività e delle transizioni innovative – in linea con gli obiettivi collegati al Pnrr, per i quali il Gruppo bancario ha previsto complessivamente 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi. L’intesa prevede anche commissioni agevolate per l’intero 2025 sui pagamenti POS, per accrescere la competitività e favorire la nascita di nuove attività commerciali.

Con l’accordo firmato dal presidente di Confcommercio Molise, Angelo Angiolilli, e da Alessandra Modenese, Direttrice regionale di Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo, si rinnova la partnership che da circa un decennio si prefigge l’obiettivo di accompagnare le piccole e microimprese del settore in programmi di crescita e rafforzamento. Solo nel periodo 2020-2024, Intesa Sanpaolo ha erogato circa 18 miliardi di euro alle aziende del commercio al dettaglio e all’ingrosso italiane.

L’iniziativa si rivolge alle imprese associate a Confcommercio con soluzioni finanziarie e condizioni dedicate, servizi di consulenza e iniziative congiunte sul territorio. In particolare, si caratterizza per l’azzeramento delle commissioni sui micropagamenti Pos, una misura molto attesa dagli esercenti, soprattutto da quelli di dimensioni più piccole. Intesa Sanpaolo aveva già attivato questa misura nel 2022 e oggi la conferma per tutto il 2025, rispondendo così a un’esigenza manifestata con forza dalle realtà commerciali locali, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei pagamenti digitali.

Viene inoltre agevolato l’accesso al credito per le imprese di minori dimensioni, grazie a soluzioni completamente digitali: i finanziamenti a breve termine saranno accessibili direttamente tramite canale online, sia nella fase di richiesta sia in quella di perfezionamento. Resta la possibilità di mantenere il contatto con il proprio gestore bancario, pur amministrando in autonomia l’operatività aziendale.

Angelo Angiolilli, Presidente di Confcommercio Molise:

“Il rinnovo dell’accordo tra la nostra Confederazione e Intesa Sanpaolo rappresenta un’iniziativa significativa all’interno di una partnership di lungo termine. In particolare per gli imprenditori molisani, questo accordo offre soluzioni molto richieste nel settore dei pagamenti, essenziali per le imprese del terziario nel loro rapporto quotidiano con i clienti. È apprezzata l’attenzione di Intesa Sanpaolo verso la digitalizzazione e i temi ESG per gli associati, fattori chiave per la competitività attuale e futura delle imprese.”

Alessandra Modenese, Direttrice regionale di Puglia, Basilicata e Molise di Intesa Sanpaolo:

“Lo scopo dell’incontro con Confcommercio Molise è quello di favorire la conoscenza e il confronto costruttivo per cogliere le opportunità che Intesa Sanpaolo può offrire all’intero settore del commercio. Il nostro Gruppo si dimostra come sempre attento alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale, ed è costantemente in prima linea per accompagnare le piccole imprese nel rilancio attraverso progetti di sviluppo, digitalizzazione e sostenibilità, obiettivi coerenti con il Pnrr”.