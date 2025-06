Stellantis, la Uilm Termoli sarà a Torino: «Riparte il confronto sul rinnovo del contratto»

TERMOLI. Domani, a Torino, riparte ufficialmente il confronto per il rinnovo del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) che riguarda tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del Gruppo Stellantis.

«Si tratta di un momento cruciale per il futuro delle condizioni economiche, normative e professionali di migliaia di dipendenti del settore automotive. Come Uilm Termoli saremo presenti al tavolo con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli dell’importanza di questo appuntamento per il nostro territorio e per l’intero comparto industriale.

L’auspicio è quello di riuscire a chiudere positivamente questa trattativa, garantendo un contratto all’altezza delle sfide che il settore sta affrontando e che dia risposte concrete ai lavoratori».