Sviluppo dei trasporti, dopo l’Abruzzo si volge lo sguardo alla Puglia sul progetto “MoliseVola”

TERMOLI. Continuità territoriale e sviluppo dei trasporti: incontro con l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia per il progetto MoliseVola.

La UilTrasporti Molise ha fissato per venerdì prossimo, 6 giugno, alle ore 13:30, un incontro ufficiale con l’assessora ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Puglia, Anna Grazia Ciliento, per discutere e portare avanti il progetto di continuità territoriale con l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, nell’ambito dell’iniziativa MoliseVola, ideata e parzialmente realizzata dalla nostra Organizzazione Sindacale.

«Per la UilTrasporti Molise, questa convocazione rappresenta motivo di grande orgoglio, in quanto testimonia il riconoscimento del lavoro svolto sul tema della mobilità e dell’accessibilità territoriale. Accogliamo con soddisfazione l’interesse della Regione Puglia che, a differenza della nostra politica regionale, ha colto il valore strategico del progetto e ha espresso la volontà di collaborare concretamente alla sua realizzazione, valorizzando il ruolo dell’Aeroporto di Foggia come hub di collegamento per i cittadini molisani e i turisti.

Rileviamo con rammarico che, mentre la politica locale Molisana bipartisan ha scelto di ignorare e non valorizzare un risultato storico ottenuto dalla UILTrasporti Molise, la Regione Puglia dimostra lungimiranza e visione, puntando su investimenti infrastrutturali e sulla promozione della propria economia e del turismo. La collaborazione interregionale è, infatti, un’opportunità non solo per la Puglia, ma anche per il Molise, che potrà beneficiare di collegamenti aeroportuali più efficienti, con positive ricadute su occupazione e sviluppo.

Nei prossimi giorni, sarà nostra cura informare sull’esito dell’incontro e sulla possibilità che la Regione Puglia contribuisca – totalmente o parzialmente – al finanziamento dei collegamenti, auspicando nel contempo una risposta concreta da parte delle aziende locali interessate a svolgere i servizi di trasporto tra il Molise e l’Aeroporto Gino Lisa.

Cogliamo l’occasione per sollecitare la Regione Molise a interfacciarsi finalmente con la nostra Organizzazione Sindacale o con le Istituzioni Pugliesi, al fine di contribuire in modo sinergico allo sviluppo turistico, economico e occupazionale del nostro territorio, anche alla luce delle recenti partecipazioni della Regione alle fiere internazionali del turismo.

La UilTrasporti Molise ribadisce con forza la necessità di un impegno attivo da parte della politica regionale affinché si porti a compimento il progetto MoliseVola. Come sindacato del settore trasporti, crediamo fermamente che questa progettualità rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo della mobilità, dell’occupazione e dell’interconnessione del nostro territorio, che oggi più che mai ha bisogno di visione, collaborazione e concretezza».