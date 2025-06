Termoli capitale accademica tra economia e territori

TERMOLI. Il Polo didattico della sede universitaria di Termoli ospiterà la XXII edizione del convegno nazionale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP).

Dal 12 al 14 giugno, infatti, nell’Aula Adriatico e in tutte le altre aule della sede UniMol di via Duca degli Abruzzi, si parlerà di Economia e Territori tra Storia e Attualità.

Sarà questo il tema centrale della edizione di quest’anno, organizzata con il coordinamento locale della prof.ssa Antonella Rancan – Dipartimento di Economia (UniMol) – arricchito da un focus specifico sulla questione dell’invecchiamento, in collaborazione con il progetto PNRR Age.it coordinato dalla professoressa Cecilia Tomassini Dipartimento di Economia (UniMol).

A dare spessore scientifico e internazionale un articolato programma di ampio respiro, con la partecipazione di numerosi ricercatori, studiosi e accademici provenienti da diverse università italiane e ed estere che si confronteranno in 35 sessioni parallele e 4 sessioni plenarie. Ed è qui che si affronteranno tematiche di particolare attualità e legate all’economia dei territori, alla teoria e alla politica economica in una prospettiva anche di storia del pensiero economico e dell’evoluzione dell’analisi economica.

Due saranno le special sessions: la prima (13 giugno ore 11.30) con il professore Roberto Marchionatti, emerito all’Università di Torino, fellow dell’Accademia delle Scienze di Torino e life member del Clare Hall College di Cambridge; l’altra (14 giugno ore 10.30) con la professoressa Alessandra Mezzadri (SOAS University of London), studiosa di sviluppo economico, economia del lavoro ed economia di genere.

La tre giorni si aprirà giovedì 12 giugno, alle ore 14:00, con la tavola rotonda – coordinata dalla professoressa Cecilia Tomassini (Dipartimento di Economia UniMol) – intitolata Quando i paesi invecchiano: tendenze storiche e eterogeneità spaziale con gli interventi dei professori Federico Benassi (Università di Napoli Federico II), Roberto Impicciatore (Università di Bologna) e Francesco Scalone (Università di Bologna).

Il giorno successivo, venerdì 13 giugno, sarà dedicato al tema delle aree interne e delle disuguaglianze territoriali. La tavola rotonda sarà coordinata dalla professoressa Roberta Picardi (Dipartimento di Economia UniMol) e in collaborazione con il Centro di ricerca ArIA (UniMol) e con il progetto Age.it. Interverranno la professoressa Luisa Corazza (Dipartimento di Economia UniMol e Direttrice del Centro ArIA), il dott. Andrea Brandolini (Banca d’Italia) e il professore Gianfranco Viesti (Università di Bari).