Una nuova visione per la Capitanata: l’endorsement dal Console di Monaco

FOGGIA. Una nuova visione per la Capitanata: la Cameria di Commercio di Foggia cambia passo e costruisce ponti concreti con l’Europa.

Dal Console di Monaco l’endorsement per un territorio che sa fare rete: meno parole, più fatti per le imprese.

La Camera di Commercio di Foggia segna una svolta netta rispetto al passato, abbandonando definitivamente l’era delle chiacchiere per abbracciare un approccio concreto e orientato alle risultanze per le partite IVA del territorio. Il cambio di passo della nuova gestione guidata dal Presidente Giuseppe Di Carlo è emerso chiaramente durante l’evento di presentazione del progetto di marketing territoriale presso il Consolato Italiano di Monaco di Baviera, dove il cibo si è trasformato in linguaggio universale per costruire relazioni economiche durature.

Un segnale forte e inequivocabile: questa CCIAA non si accontenta più di iniziative di facciata, ma punta a creare una rete territoriale solida, capace di generare opportunità concrete per le imprese della Capitanata. L’evento monacense, fortemente voluto dal Console Generale Sergio Maffettone, ha rappresentato molto più di una semplice presentazione: è stato il manifesto di una nuova filosofia operativa che mette al centro le esigenze reali degli imprenditori locali.

Un elemento cruciale del successo dell’iniziativa è stata la presenza dell’Associazione degli Chef del Mediterraneo, rappresentata magistralmente da Giancarlo Cammisa, foggiano DOC con moglie viestana, che ha garantito un autentico assaggio dei prodotti della Daunia. La scelta di Cammisa non è casuale: rappresenta l’eccellenza culinaria del territorio che sa raccontare attraverso i sapori la storia millenaria della nostra terra. La sua partecipazione ha conferito credibilità e autenticità all’evento, dimostrando come la nuova CCIAA punti su professionisti di comprovata esperienza per veicolare l’immagine del territorio.

“Il cibo è sempre stato il linguaggio universale che supera le barriere culturali e linguistiche”, sottolinea l’approccio rivoluzionario della nuova gestione camerale. Una visione integrata che pone l’enogastronomia come elemento catalizzatore, guardando alla Baviera non solo come mercato di sbocco, ma come partner strategico per valorizzare “La Porta della Puglia”.

Il vero salto di qualità rispetto alle precedenti amministrazioni si materializza nella struttura del progetto: un innovativo Contratto di Rete supportato da una Landing Page dedicata che valorizza concretamente il Brand Gargano e Dauni. Non più iniziative estemporanee, ma un sistema organico pensato per durare nel tempo e generare ricadute economiche misurabili per le imprese del territorio.

L’occasione per questo incontro strategico è stata generata dal volo Lumiwings che collega direttamente la Puglia alla Germania, confermando come la nuova CCIAA sappia cogliere le opportunità logistiche per trasformarle in progetti concreti. La partecipazione di Antonio Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, testimonia una strategia di sistema dove le connessioni aeree diventano strumenti per far viaggiare sapori e tradizioni culinarie.

Il riferimento a Federico II di Svevia, che unisce idealmente Puglia e Baviera, rappresenta la cornice storica di una strategia che trasforma l’enogastronomia in risorsa diplomatica per aprire mercati concreti alle partite IVA locali.

L’evento di Monaco rappresenta l’inizio di un percorso che rompe definitivamente con il passato. Questa CCIAA ha scelto di costruire relazioni internazionali solide, misurare i risultati, creare reti durature. Le imprese della Capitanata hanno finalmente un interlocutore istituzionale che parla la loro lingua: quella dei fatti, dei mercati, delle opportunità concrete.

La presenza degli Chef del Mediterraneo e di Giancarlo Cammisa ha garantito quel tocco di autenticità che fa la differenza tra un evento di rappresentanza e un’iniziativa di sostanza. La Daunia non è più solo un territorio da raccontare, ma una realtà produttiva da far conoscere e apprezzare sui mercati internazionali.

Il messaggio è chiaro: la nuova CCIAA di Foggia ha voltato pagina. Meno proclami, più risultati. Meno autoreferenzialità, più servizio alle imprese. Una svolta che il territorio aspettava da tempo e che ora può finalmente trasformare le potenzialità della Capitanata in opportunità concrete di sviluppo economico.