Meraviglia botanica sotto casa

GUGLIONESI. In un angolo tranquillo di Guglionesi, un’alta e curiosa pianta ha catturato l’attenzione: uno stelo che cresceva a vista d’occhio, simile a un gigantesco asparago. La curiosità ha spinto a una piccola ricerca, rivelando una vera meraviglia botanica: si tratta di un’Agave americana, una pianta succulenta originaria del Messico, ormai naturalizzata in molte zone del Mediterraneo.

Le sue caratteristiche sono sorprendenti: alla base, una rosetta di foglie grandi, carnose e appuntite; e, soprattutto, uno stelo altissimo, che può raggiungere anche i 10 metri! Questo stelo è in realtà l’infiorescenza, una fioritura rara e unica nella vita dell’agave, che avviene solo dopo molti anni – anche 10 o 30 – per poi far morire la pianta madre. Ma non è la fine: dall’agave nascono nuovi polloni, piccole piante pronte a crescere.

Un evento botanico davvero speciale da ammirare, che ricorda come la natura sappia stupirci anche davanti a casa.