Rio Vivo-Marinelle, tanti enti e scarsa manutenzione

TERMOLI. Con l’arrivo dell’estate, tornano evidenti le criticità che affliggono da anni il quartiere Rio Vivo-Marinelle, dove la mancanza di una manutenzione regolare di strade, canali e aree verdi solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sulla sicurezza dei cittadini. A seguire, una segnalazione da parte di un residente che denuncia con chiarezza lo stato di abbandono in cui versano alcune zone e l’ambiguità delle competenze tra enti pubblici e privati.

“Scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione ormai cronica che interessa alcune aree del quartiere Rio Vivo-Marinelle, in merito alla scarsa – e spesso assente – manutenzione di strade e canali.

Sterpaglie, canneti e vegetazione spontanea invadono cunette, argini e marciapiedi, compromettendo non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza. A complicare il tutto, vi è la mancata distinzione tra aree private e aree pubbliche: se da un lato è vero che alcuni residenti trascurano la manutenzione delle proprie pertinenze, dall’altro esistono tratti che risultano chiaramente pubblici e accessibili solo tramite mezzi adeguati, dunque di competenza esclusiva degli enti preposti.

Il tutto assume contorni ancora più preoccupanti alla luce del cambiamento climatico: da un lato, la presenza di vegetazione secca rappresenta un potenziale innesco per incendi estivi; dall’altro, l’ostruzione dei canali impedisce il corretto deflusso delle acque piovane, con il rischio concreto che le sempre più frequenti “bombe d’acqua” causino allagamenti e danni.

Segnalo che le operazioni di pulizia, laddove effettuate, sono a dir poco superficiali. Non solo non risolvono il problema, ma in alcuni casi arrecano ulteriori danni. Come esempio emblematico, allego una foto che mostra una transenna danneggiata a seguito di un intervento di sfalcio mal eseguito.

Vale la pena ricordare che, oltre a essere un diritto dei cittadini, la manutenzione non è un favore concesso ed è finanziata anche da un apposito contributo annuale versato all’Ente di Bonifica. È quindi lecito chiedersi quale sia l’effettiva destinazione di tali fondi, visto il livello di incuria visibile sul territorio.

Non si tratta solo di un fattore estetico, ma di un problema strutturale, gestionale e di pericolosa ambiguità sulle competenze: comunale o dell’ente preposto?”