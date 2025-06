Si stacca un grosso ramo al parco e sfiora una macchina

TERMOLI. Una serata che avrebbe dovuto concludersi in tranquillità si è trasformata in un momento di forte tensione per un automobilista in uscita da Parcolandia. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando un grosso ramo, improvvisamente staccatosi da un albero, è caduto sfiorando la vettura in transito, mettendo a rischio non solo l’integrità del mezzo, ma anche la sicurezza del conducente e di eventuali pedoni.

L’automobilista ha raccontato l’accaduto con evidente preoccupazione: “Nella frazione di un secondo un grosso ramo per poco mi cadeva sulla macchina… rischiando danni e soprattutto pericolo… E se passavano di là dei bambini???”

Fortunatamente, non si sono registrati danni né feriti, ma è necessario ridiscutere in modo definitivo chi e come debba intervenire nella manutenzione del patrimonio arboreo del Parco comunale.