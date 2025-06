TERMOLI. «Gentile direttore, vorrei segnalare la disastrosa condizione in cui versa il manto stradale di via Mincio, arteria periferica attraversata quotidianamente da numerosi residenti. Riuscire a non danneggiare il proprio veicolo è a dir poco miracoloso, o peggio ancora non farsi male se si è in sella a uno scooter o una bici.

È forse troppo chiedere un minimo di manutenzione e la riparazione delle innumerevoli buche che si incontrano lungo il percorso?».