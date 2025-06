TERMOLI. Non scatta in avanti l’affluenza sui cinque Referendum che oggi e domani vedono gli italiani chiamati alle urne. Dopo il dato delle 12, che si era attestato in Molise al 5,30%, alle 19 era stato il 12,55% degli aventi diritto a recarsi alle urne nella nostra regione. A Termoli i votanti sono stati poco di più: il 14,35%, poco sotto il dato nazionale.