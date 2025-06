Antonacci assegna le deleghe in Giunta, l’amministrazione è al completo

GUGLIONESI. Con decreto sindacale firmato dal primo cittadino Leo Antonacci, è stata ufficializzata la distribuzione delle deleghe amministrative all’interno della nuova amministrazione comunale, a seguito delle elezioni tenutesi il 25 e 26 maggio 2025. Il documento, che richiama il precedente decreto n. 1 del 12 giugno relativo alla nomina della Giunta e del vicesindaco, sancisce la ripartizione degli incarichi tra assessori e consiglieri, delineando il quadro operativo della nuova squadra amministrativa.

Il sindaco, nel confermare la propria linea, ha ribadito la volontà di dare continuità al lavoro avviato, ma anche di valorizzare le competenze specifiche dei membri della maggioranza. Un’amministrazione che – si legge tra le righe del decreto – intende affrontare con determinazione le sfide della comunità, promuovendo trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile.

Le deleghe assessoriali

Il ruolo di vicesindaco è stato confermato a Marco Basler, che manterrà una delle deleghe più impegnative: Lavori pubblici e Infrastrutture. A lui anche la Programmazione delle opere pubbliche, l’Edilizia scolastica e sportiva, gli Impianti sportivi, l’attuazione del programma, il Trasporto pubblico locale, i Grandi eventi e la Trasparenza amministrativa.

Tra i nomi di spicco c’è Nicola Carlo Bucci, riconfermato con una delega ampia e articolata che comprende: Urbanistica, Edilizia privata, Toponomastica, Politiche abitative, Demanio e patrimonio, Verde pubblico e parchi, patrimonio ed immobili, Risorse umane e Politiche del personale, Politiche energetiche, Sistema idrico integrato e rapporti con l’EGAM, oltre alla pubblica illuminazione.

Ampio raggio d’azione anche per l’assessora Cristina Fulvio, alla quale sono affidate le Politiche sociali e i Servizi per l’infanzia, la gestione degli asili nido, il trasporto scolastico, la mensa, il progetto Sprar, nonché il contrasto alla povertà e alle discriminazioni. La delega comprende inoltre accoglienza, lotta alla violenza sui minori, Terza età e politiche per la disabilità.

L’assessora Dalila D’Alò sarà invece la referente per Istruzione (inclusa l’educazione alla cultura sportiva), Sport – con attenzione ai rapporti con enti e associazioni sportive – Cultura, Biblioteca, Valorizzazione del patrimonio artistico e storico-culturale, Manifestazioni, Comunicazione istituzionale e Digitalizzazione.

Le deleghe ai consiglieri comunali

Anche i consiglieri comunali svolgeranno un ruolo attivo nell’attività amministrativa attraverso deleghe specifiche.

A Gianluca Zarlenga sono state assegnate: Agricoltura, Arredo e decoro urbano, Politiche cimiteriali e Infrastrutture agricole .

sono state assegnate: . Paolo Lamanda seguirà Sicurezza, Misure a favore del Turismo, Relazioni con le Associazioni, Legalità e Anticorruzione .

seguirà . Alberto Pelusi si occuperà invece delle Attività produttive, Politiche per il Commercio, Fiere e congressi , oltre che della gestione dei Mercati .

si occuperà invece delle , oltre che della gestione dei . Infine, la consigliera Carola Talia avrà la responsabilità delle Politiche a tutela della donna, della tutela degli animali domestici, dell’Educazione ambientale, dei Rapporti con il volontariato e del miglioramento dell’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il quadro politico-amministrativo

Con questo atto, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco (la firma sul decreto è chiara, anche se nel documento visibile non è riportato il nome per esteso) si presenta pronta ad affrontare il nuovo mandato con una squadra organizzata e coesa.

L’atto verrà comunicato al Consiglio nella prima seduta utile, come previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 267/2000, e sarà trasmesso agli uffici comunali per garantire piena operatività.

Una distribuzione delle competenze che sembra puntare all’efficienza e a una capillare suddivisione del lavoro, mantenendo alta l’attenzione su temi centrali come la coesione sociale, la valorizzazione del territorio, la trasparenza amministrativa e il rilancio economico e culturale del comune.

Inizia così ufficialmente il nuovo corso politico per Guglionesi, con la Giunta e i consiglieri pronti a dare attuazione al programma elettorale condiviso con i cittadini.