Aspettando l’elettore ai seggi del Referendum

TERMOLI. Aspettando l’elettore: Abbiamo girato i sette seggi allestiti nella zona compresa tra via Luigi Sturzo, all’istituto comprensivo Brigida, nella tarda mattinata di oggi, e in via Perrotta, alla “Schweitzer”, ma tranne qualche elettore incrociato nei corridoi, ammesso che fosse tale, nessuno ne abbiamo trovato ad adempiere al proprio dovere da cittadino.

Complice il caldo scoppiato di colpo, è stato un weekend con appendice al lunedì piuttosto particolare per i componenti delle 29 sezioni disseminate in città, come avvenuto un po’ ovunque, in Italia, salvo dove c’erano contestualmente le elezioni amministrative.

Seggi insediati sabato pomeriggio, poi urne aperte ieri dalle 7 alle 23 e oggi ancora dalle 7 alle 15. Intorno alle 11.30 diverse sezioni avevano travalicato la soglia del 30%, ma il quorum resterebbe, dunque, un miraggio, a meno di un colpo di coda clamoroso, vista la tendenza maturata sin qui. Vedremo a urne chiuse.