«Chiedo scusa, ma non c’era alcun intento offensivo»

CAMPOBASSO. Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, in riferimento a quanto viene riportato dagli organi di stampa sull’episodio accaduto durante il Consiglio regionale, precisa che il tutto è avvenuto in un contesto informale, ovvero trattasi di dialettica fuori microfono, e non vi era in alcun modo intenzione offensiva ma, semplicemente, ci si riferisce ad una frase in risposta a delle incomprensioni relative ai contenuti del testo della mozione.

«Con la consigliera Alessandra Salvatore esiste uno schietto rapporto di confronto politico e stima reciproca, infatti, al termine della seduta di Consiglio, ci si incontra e ci si confronta all’esterno dell’aula e, nel caso di specie, il nostro consueto e cordiale incontro è avvenuto, come sempre, senza sottolineare alcun elemento di mancanza di rispetto o risentimento.

Peraltro, lungi da me dunque qualsiasi tipo di offesa nei confronti delle persone con disabilità, condizione che in verità vivo quotidianamente in famiglia con assoluta normalità e serenità, affrontando giornalmente le problematiche di chi condivide le difficoltà legate alla disabilità.

Quindi, se qualcuno, fuori dal contesto politico, si sia sentito chiamato in causa, chiedo scusa, tenendo a precisare come, nel corso delle sedute di Consiglio, spesso si verifichino confronti anche duri e aspri, con parole fuori microfono apparentemente aggressive, ma che non lasciano alcun rancore al termine dei lavori.

Tuttavia, ogni interpretazione diversa, per lo più intenzionale e dunque fuorviante e strumentale, come purtroppo non di rado indotta intenzionalmente, andando a scomodare i colleghi insegnanti o a stimolare le sensibilità in cerca di reazioni, risulta del tutto estranea al mio pensiero personale e istituzionale e resta ferma la volontà di promuovere, in ogni sede, un dialogo costruttivo.

La strumentalizzazione di questo episodio tende esclusivamente a distogliere l’attenzione sul tema che l’assise regionale sta trattando, quello della sanità, per il quale siamo impegnati per assicurare ai molisani gli stessi diritti costituzionalmente garantiti al pari dei cittadini di tutte le altre regioni».