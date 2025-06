Dal Molise al Parlamento: interrogazione M5S per tutelare la sanità pubblica

CAMPOBASSO. Dopo aver sollevato il tema in Consiglio regionale, i consiglieri del Movimento 5 Stelle Molise – Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina– hanno chiesto e ottenuto il supporto dell’onorevole Gilda Sportiello per presentare un’interrogazione parlamentare rivolta ai Ministri della Salute e dell’Economia, con il coordinamento del referente regionale M5S Antonio Federico.

Al centro dell’iniziativa, l’attivazione del servizio di emergenza neurologica h24 presso il Neuromed e la decisione del Consiglio regionale di accorpare l’Emodinamica pubblica del Cardarelli a una struttura privata. Una riorganizzazione che, seppur presentata come temporanea e razionale, solleva dubbi sull’effettiva tenuta del servizio pubblico e sull’impatto economico di queste scelte sul già fragile bilancio sanitario regionale.

L’interrogazione nazionale rappresenta un passo ulteriore per fare chiarezza e per difendere una sanità pubblica che sia accessibile, trasparente e fondata su dati e scelte verificabili. Il ricorso a strutture accreditate non può diventare la regola a scapito del servizio pubblico, che deve restare il cuore del sistema sanitario regionale.

Il Movimento 5 Stelle Molise continuerà ad agire in ogni sede per garantire che le politiche sanitarie mettano al centro il diritto alla cura e la dignità delle persone, senza scorciatoie o soluzioni che rischiano di indebolire ciò che va invece rafforzato: la sanità pubblica, per tutti.