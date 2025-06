Decreto Sicurezza, Della Porta (FdI): «Rafforza misure di prevenzione contro il terrorismo»

ROMA. “Il dl Sicurezza è un provvedimento normativo di carattere strategico che mira a rafforzare l’ordine pubblico, a prevenire i reati, a proteggere i cittadini, in particolare le categorie più vulnerabili”. Così in Aula, durante la discussione generale sul dl Sicurezza, il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

“Il provvedimento – prosegue – agisce in diversi ambiti chiave tra cui le misure di contrasto al terrorismo, che sono state innalzate per rispondere con maggiore tempestività alla minaccia di soggetti radicalizzati, intervenendo nei confronti di chi diffonde materiale con finalità terroristiche in rapido ed efficace prima che si verifichino episodi di violenza.

Sul punto – aggiunge il parlamentare di FdI – vorrei ricordare che qualche giorno fa la questura di Campobasso ha proceduto al fermo di un soggetto di 24 anni libanese con cittadinanza palestinese nel cui telefono cellulare sono stati rinvenuti video con istruzioni sulla preparazione di ordigni bellici e su come assaltare convogli militari. Abbiamo dimostrato dunque coi fatti che l’art. 270 del codice penale appena novellato ha fermato preventivamente un terrorista.

È un provvedimento – conclude Della Porta – che mira alla tutela dei cittadini italiani, guarda ai bisogni reali del Paese”.