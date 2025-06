Delegazione molisana al Congresso di Forza Italia Giovani

TERMOLI. Reduci anche dagli Stati Generali del Mezzogiorno, a Termoli, la delegazione molisana al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani ha contribuito a eleggere Simone Leoni segretario nazionale. L’evento assembleare si è avuto ieri, sabato 31 maggio, coi coordinamenti provinciali di Campobasso e Isernia che hanno partecipato al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, svoltosi presso il Palazzo dei Congressi di Roma. Hanno partecipato alla votazione, come delegati, Placido Guglielmo (Vicecoordinatore Regionale), Antonio Peluso (Coordinatore Provinciale di Isernia), Nicola Di Toro (Coordinatore Provinciale di Campobasso) e Mattia Pezzotta (delegato per la Provincia di Campobasso), capeggiati dal Coordinatore Regionale, Liberato Matticoli.

L’evento ha visto la presenza di circa 650 delegati e oltre 400 ospiti, tra cui esponenti di spicco del partito e personalità rilevanti, tra cui Fedez, Giuseppe Cruciani, Paolo Del Debbio e Massimiliano Rosolino. Simone Leoni è stato eletto per acclamazione come nuovo segretario nazionale del movimento giovanile, succedendo a Stefano Benigni. Il congresso ha rappresentato un’importante occasione di confronto politico e di riflessione sul ruolo delle nuove generazioni all’interno del partito. I delegati molisani, come sempre nelle occasioni che contano, hanno partecipato attivamente ai dibattiti, confermando l’impegno a contribuire alle attività nazionali e a rafforzare la presenza giovanile sul territorio. La delegazione molisana esprime gratitudine a Benigni per il lavoro svolto e augura a Leoni un proficuo mandato.