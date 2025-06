Due anni senza Berlusconi, Sabella (Fi): «Carisma, visione e determinazione incrollabile per noi restano un faro»

TERMOLI. Nel secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, il coordinatore cittadino di Forza Italia, Vincenzo Sabella, rende omaggio al fondatore del partito azzurro e del centrodestra, con parole cariche di riconoscenza e rispetto:

«Oggi, a due anni dalla sua scomparsa, voglio ricordare Silvio Berlusconi con una frase del 1994, ancora incredibilmente attuale: L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà.

Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare”.

Il suo carisma, la sua visione, la sua incrollabile determinazione sono un faro che continua a illuminare il nostro cammino. La sua eredità politica e il suo spirito combattivo restano scolpiti nella nostra memoria, come modello di leadership e passione per il bene del Paese.

A nome mio e di tutta Forza Italia Termoli, esprimo un pensiero di profonda gratitudine per un uomo che ha segnato la storia politica italiana. Il suo ricordo non è solo vivo, ma è una guida costante per chi crede nei suoi ideali e nei suoi insegnamenti».