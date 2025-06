Facciolla: «Sul piano operativo sanitario disastro all’orizzonte, a rischio anche il Punto nascita»

TERMOLI. Il consigliere dem Vittorino Facciolla va giù duro sulle indiscrezioni provenienti dalla capitale.

«Giungono da Roma indiscrezioni preoccupanti sulle ultime decisioni del Tavolo tecnico.

Avrebbe avuto parere favorevole solo in parte il Piano per l’emergenza nelle patologie tempo-dipendenti.

Relativamente all’ictus l’emergenza troverebbe risposta nell’Ircss Neuromed che sopperirebbe sostanzialmente al ruolo pubblico, anche se mancano garanzie sul piano della riserva di posti ai molisani.

Per l’emergenza cardiologica, invece, sembrerebbe che dovremo rinunciare al Servizio di emodinamica a Isernia che, invece, sarebbe soddisfatta al Cardarelli di Campobasso, mentre dovrebbe rimanere in piedi il Servizio al San Timoteo a Termoli.

In ogni caso il Molise intero rimarrebbe in condizioni assai problematiche per la risposta tempestiva all’emergenza lungo le 24 ore, con tempi probabilmente insoddisfacenti rispetto agli standard di cura.

L’ospedale di Termoli, inoltre, in una inaccettabile guerra tra poveri, perderebbe il suo Punto nascita (che verrebbe accorpato a quello di Campobasso) mentre quello di Isernia si salverebbe.

Se le indiscrezioni trovassero riscontro si tratterebbe di un vero e proprio disastro: l’ulteriore perdita sul piano delle prestazioni essenziali e, soprattutto, salvavita, mentre il disavanzo continua e ingiustificatamente ad aumentare.

Mi chiedo, se queste indiscrezioni sono arrivate a noi, è possibile che il presidente Roberti non ne sappia nulla? E se lo sa perché non parla?»