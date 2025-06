Forza Italia Giovani Molise: Marika Palumbo prima donna coordinatrice regionale

CAMPOBASSO. Forza Italia Giovani Molise annuncia con orgoglio la nomina di Marika Palumbo a coordinatrice Regionale, conferita direttamente dal segretario nazionale, Simone Leoni.

Marika Palumbo rappresenta una figura di grande valore per il movimento giovanile azzurro: giovane, preparata, motivata e profondamente radicata nel territorio. Con la sua nomina, Marika diventa la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia di Forza Italia Giovani Molise, un segnale forte verso un rinnovamento che unisce merito, competenza e rappresentanza.

“ Sono sicuro che Marika riuscirà a portare avanti il progetto avviato e ad affermare il nostro movimento in tutta la regione. A lei, quindi, formulo i miei più sinceri auguri ” – dichiara Liberato Matticoli , coordinatore regionale uscente.

A congratularsi anche il Coordinatore Provinciale di Isernia, Placido Guglielmo:

“Le mie più sincere congratulazioni alla mia amica Marika per la nomina ricevuta e a lei rivolgo i miei più sinceri auguri affinché riesca – e so che ci riuscirà – a svolgere un ottimo lavoro sul territorio ed a far crescere, insieme ai ragazzi del gruppo, Forza Italia nella nostra splendida Regione”.