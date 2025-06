Guerra in Medio Oriente, Notarangelo: “Una bandiera palestinese in ogni Comune del Molise”

Sinistra Italiana: “Proposta per unire e non per dividere, l’indifferenza uccide come le bombe”

CAMPOBASSO. “Una bandiera palestinese esposta da ogni singolo Comune molisano. Un semplice ma forte gesto simbolico, contro nessuno ma a favore della fratellanza e della pace. Fatto per unire tutti sotto i colori di una terra martoriata e insanguinata, che ha il diritto di essere difesa e di rinascere”.

Lo dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“Il Medi Oriente è da anni una polveriera – aggiunge – e le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore non fanno che accrescere ansia e preoccupazione per il futuro. Le guerre, anche quelle contemporanee, sono sempre e semplicemente ottimi affari per ricchi, potenti e sfruttatori e un vero inferno per la gente comune”.

“Non possiamo restare fermi a guardare, l’indifferenza uccide come le bombe. Il Molise ha sempre dimostrato – conclude Notarangelo – di essere una terra di antichi e sani valori e i molisani un popolo solidale e vicino a chi è in difficoltà, per questo ogni comunità della nostra Regione, dalla più piccola alla più grande, dovrebbe esporre la bandiera del popolo che sta pagando il prezzo più alto di questo ennesimo, inutile e brutale conflitto”.