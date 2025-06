Igiene urbana, contrassegno disabili europeo e ordine del giorno su Gaza: le altre decisioni assunte in Consiglio

TERMOLI. Non solo il botta e risposta sulla riqualificazione del Centro storico, nell’ultimo Consiglio comunale di lunedì scorso, 23 giugno. Tra i vari adempimenti, meritano di essere evidenziati altri argomenti, approvati dall’assise civica, o discussi.

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento di igiene urbana, frutto di un lavoro avviato in commissione e condiviso trasversalmente. Il consigliere – presidente di Commissione – Giuseppe Spezzano ha evidenziato l’importanza dello strumento per il funzionamento della città e delle attività commerciali. Ha ringraziato i membri della prima e della sesta commissione, in particolare i consiglieri Marinucci, Terone e Santilli per il contributo tecnico, nonché l’assessore Cocomazzi e la struttura comunale.

Il regolamento è stato approvato con 24 voti favorevoli e ne è stata dichiarata l’immediata eseguibilità.

CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO (CUDE)

Sempre all’unanimità è stato approvato il regolamento per il rilascio del Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE), che consente ai cittadini con disabilità di Termoli di usufruire di un contrassegno valido in tutta l’Unione Europea.

In questo caso, Spezzano ha sottolineato che Termoli è il primo Comune del Molise ad aver aderito alla piattaforma europea, grazie a un regolamento scritto con la collaborazione di tutte le forze politiche. Anche in questo caso, 24 voti favorevoli e immediata eseguibilità approvata.

ORDINE DEL GIORNO SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA

Il Consiglio ha discusso un ordine del giorno presentato inizialmente dalla consigliera Marcella Stumpo, poi condiviso e riformulato dai capigruppo. Il documento esprime preoccupazione per la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, condanna le violenze contro la popolazione civile e sollecita il Governo italiano a sostenere una soluzione diplomatica basata sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il testo, approvato all’unanimità con 24 voti favorevoli, impegna sindaco e giunta a:

chiedere la cessazione delle ostilità;

sostenere il rispetto del diritto internazionale umanitario;

promuovere la soluzione dei “due popoli, due Stati”;

trasmettere il documento alle istituzioni nazionali e alla stampa.

Il consigliere Terone ha dichiarato la soddisfazione della maggioranza per l’unità espressa dal Consiglio su un tema così delicato.

INTERPELLANZA SU LIDO PANFILO

Il consigliere Orlando ha chiesto chiarimenti sulla mancata partenza dei lavori presso il Lido Panfilo, struttura balneare storica del lungomare Cristoforo Colombo, ora in concessione alla società Italy Group S.r.l.

Il sindaco ha spiegato che il procedimento è ancora in corso. Dopo il parere favorevole della Soprintendenza (luglio 2024) e le relative prescrizioni, la struttura comunale ha chiesto integrazioni documentali, tra cui fideiussioni e garanzie. La concessione demaniale marittima, rilasciata a febbraio 2025, concede 12 mesi di tempo per l’inizio dei lavori.

Il consigliere Orlando si è detto insoddisfatto, denunciando i ritardi dell’amministrazione e il mancato introito dei canoni concessori.

Il sindaco ha replicato ricordando che l’attuale amministrazione sta ancora affrontando i problemi lasciati dalle precedenti, tra cui il Lido Panfilo, il Gtm, la Cir Food e altri casi complessi, sottolineando che è in corso un lavoro di riqualificazione attenta e sostenibile dell’intero patrimonio comunale.