Il Pd Molise domani assieme ai sindaci nella protesta contro il nuovo Piano sociale regionale

CAMPOBASSO. Iniziativa del Pd Molise, che domani, martedì 3 giugno, insieme ai Sindaci, sarà davanti il Consiglio regionale per protestare contro il nuovo Piano sociale regionale.

«Il Partito Democratico del Molise ritiene irricevibile la proposta di Piano Sociale Regionale, avanzata dalla giunta regionale senza valide motivazioni e la necessaria condivisione, sia sul piano metodologico, a causa della mancata concertazione con sindaci, amministratori, operatori del terzo settore e cittadini, sia nel merito della proposta per i seguenti motivi:

ridurre a 3 gli ambiti sociali dagli attuali 7 significa allontanarsi dalle esigenze e dalle peculiarità del nostro territorio e dalle esigenze specifiche di tutta la popolazione;

non dà alcun beneficio alla nostra Regione né produce alcun risparmio di spesa;

tale “accentramento” non consentirebbe di dare risposte puntuali ai bisogni dei soggetti più fragili (in condizione di povertà o disabilità), andando in direzione ostinata e contraria rispetto alla posizione dei Sindaci che oggi garantiscono, per ruolo e prossimità, conoscenza quotidiana rispetto ai destinatari dei servizi sociali.

Il Pd, in continuità con il lavoro di ascolto e partecipazione che sta svolgendo a tutti i livelli territoriali sul tema del sociale, sostiene l’iniziativa dei tanti Sindaci, che hanno espresso con chiarezza una forte contrarietà nei rispettivi consigli comunali, e dei consiglieri regionali che hanno segnalato diverse criticità del nuovo piano anche nelle commissioni competenti.

L’appuntamento è martedì davanti al Consiglio regionale, per una mobilitazione comune a tutela dei diritti dei cittadini, una battaglia da combattere insieme ai sindaci, per una corretta ed efficace gestione dei servizi sociali che non lasci indietro le persone e i territori più fragili».