«La colpa grave sulla sanità è non aver sbarrato la strada al decreto Balduzzi»

TERMOLI. Dopo il botta e risposta Facciolla-Roberti, arriva la presa di posizione dell’ex delegato alla sanità, il consigliere regionale Roberto Di Pardo.

«La grave colpa del governatore risiede nel fatto che Frattura non si sia opposto al regolamento attuativo del decreto Balduzzi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sarebbe bastato il suo formale dissenso espresso in quella sede in qualità di presidente di Regione, avendo appunto ogni regione il cosiddetto diritto di veto, per bloccare il regolamento, negoziare la posizione per il Molise prevedendo una deroga adatta alla nostra regione e poi dare il consenso con il relativo via libera al regolamento. In sintesi, bastava dire no, far inserire nel regolamento la deroga utile al Molise e poi dire sì».

(Ruta senatore pd 2015)

Il decreto Balduzzi non può e non deve essere applicato al Molise perché non vi sono le condizioni per farlo prima fra tutte l’impercorribilità delle nostre strade, che consentano in tempi brevi di raggiungere i presidi sanitari che rimarrebbero sul territorio. (Facciolla consigliere regionale e segretario pd 2019)

il Decreto Balduzzi l’ha voluto il Pd di Renzi e non è stato modificato neppure dai successivi Governi di centrosinistra (Gentiloni), giallo-verde (Conte l), giallo-rosa (Conte Il) e Draghi, ma questo non è comunque un buon motivo per continuare a tenere in piedi una normativa che penalizza brutalmente il Molise.

Ruta poteva, in qualità di senatore, fare in modo che quella legge venisse cambiata quantomeno negli standard ospedalieri. Facciolla, vice presidente della giunta, poteva e doveva far partecipare il presidente frattura alla conferenza Stato-regioni per chiedere deroga alla Balduzzi. Romano, oggi loro alleato, da giustamente tutta la colpa al Pd e al M5S.

In mezzo ci sono stati come rappresentanti parlamentari: Ruta, leva e Vennitelli prima e Federico, Ortis, Testamento, Di Marzio poi, Per un totale di 9 anni al governo! Quindi loro hanno fatto la Balduzzi.

Loro non si sono opposti quando potevano farlo Loro per 9 anni, dopo averla fatta, non l’hanno modificata o “derogata”, ma oggi la colpa è nostra!»