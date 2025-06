La Lega Molise si struttura coi dipartimenti

CAMPOBASSO. Si celebrerà alle ore 19 del 10 giugno a Campobasso presso il Grande Hotel Rinascimento, l’assemblea costitutiva dei Dipartimenti regionali della Lega Molise per Salvini Premier. L’iniziativa che vedrà la partecipazione dI Armando Siri, coordinatore nazionale dei dipartimenti saluterà la nomina di 30 Responsabili dipartimento regionali, che nei rispettivi ambiti tematici, dall’agricoltura all’ambiente dall’energia agli enti locali, opereranno quotidianamente in sinergia con i rispettivi dipartimenti nazionali. L’iniziativa fortemente voluta dall’On. Aldo Patriciello è un ulteriore tappa del percorso di rafforzamento di azioni con un impatto pratico che vengono effettivamente svolte e che hanno un risultato tangibile. “Siamo fortemente convinti – commenta Patriciello-che i dipartimenti costituiscano un contenitore fondamentale per la crescita del nostro territorio . È per tale ragione che negli scorsi mesi abbiamo attenzionato e valutato i tanti profili resisi disponibili al fine di scegliere persone dí comprovata esperienza curriculare nel proprio settore. I dipartimenti saranno un incubatore di idee e progetti che ci aiuteranno nell’ascolto dei cittadini e nell’elaborazione di proposte. Quella di Campobasso sarà un nuovo punto di partenza in cui nel nominare ufficialmente i Responsabili dipartimento regionali li investiremo della responsabilità di strutturare il proprio dipartimento per avere una rete capillarmente radicata sull’intero territorio regionale . L’iniziativa sarà aperta alla stampa e al pubblico.