Niro: «Sulla riforma delle Province è opportuno riaprire il dibattito, ma servono condivisione e rispetto costituzionale»

CAMPOBASSO. “Ringrazio l’Upi per aver organizzato questa iniziativa che ci consente di intavolare per la prima volta qui nel centro-sud un discorso costruttivo rispetto alla possibilità di ridisegnare le funzioni e competenze in seno alle Province.

Sarà certamente un percorso assai complicato e lungo da seguire, ma qui si possono porre le basi per una proposta di indirizzo comune che andrebbe poi plasmata sui vari Statuti regionali, dunque con un successivo opportuno passaggio nei consigli regionali”.

Cosí il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro presente ieri sera su delega del presidente Francesco Roberti, all’incontro dibattito dal titolo ‘Regioni e Province alleate per dare forza ai territori’ che si è tenuto al Chiostro del Museo Aufidenate di Castel di Sangro, presenti diversi presidenti di Province, sindaci e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Al di là delle difficoltà che si incontreranno, questo primo tentativo di affrontare l’argomento ci consente di aprire un dibattito su cui c’è una visione convergente – ha proseguito Niro – Le province sono state inutilmente depotenziate tanto piú che sono ancora parte integrante dell’assetto costituzionale della nostra Repubblica. Ciò impone un approfondimento serio e una visione complessiva sia sotto l’aspetto amministrativo sia sotto quello legislativo.

“Ecco, sulla base di tali considerazioni, e ringraziando ancora l’Upi nazionale e quella abruzzese, per l’opportunità di discuterne, credo che sia necessaria una riflessione su un vulnus lasciato da una Legge che ha partorito un cambiamento solo a metá.

“Auspico che si possa aprire una nuova stagione di riforme per affrontare temi a lungo dimenticati. Questo incontro, e quelli che seguiranno, ci aiuteranno anche ad essere un pungolo per il governo nazionale che ha già dimostrato di voler affrontare l’argomento con una legge che giace in Senato. Un provvedimento per ridare dignità alle Province non solo per ripristinare il sacrosanto diritto al voto democratico per le elezioni provinciali. Confidiamo insomma – ha concluso Vincenzo Niro – che si possa riprendere il discorso in Senato, lungo un percorso ampiamente condiviso a tutti i livelli istituzionali”.