Noi Moderati Molise: al via il primo congresso regionale

CAMPOBASSO. Si terrà giovedì 12 giugno, alle ore 17, a Campobasso, presso l’Hotel Rinascimento in via Labanca.

Presiederà il Congresso l’onorevole Pino Galati (vice presidente vicario di Noi Moderati), insieme al consigliere regionale e attuale coordinatore per il Molise, avvocato Fabio Cofelice. Interverranno l’onorevole Pino Bicchielli (vice presidente gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati) e l’avvocato Riccardo Rosa (coordinatore provinciale Cosenza).

La chiusura dei lavori sarà affidata all’onorevole Maurizio Lupi, presidente Noi Moderati.

“Con la fase congressuale – ha così dichiarato il consigliere regionale Fabio Cofelice – ci accingiamo a vivere un momento di confronto utile per tracciare le linee programmatiche del nostro Partito, attraverso la condivisione di progetti e strategie. Tra gli obiettivi c’è quello di ritornare ad un’azione politica incisiva che metta in primo piano le reali esigenze del nostro territorio”.

“Siamo più che mai convinti – ha così concluso il consigliere Cofelice – che i valori del popolarismo europeo, nonché la tradizione liberale e riformista di Noi Moderati, possano rappresentare un valore aggiunto per dare risposte ai cittadini”.

“Noi Moderati nasce nel 2022 e in pochissimo tempo, attraverso l’unione di diverse esperienze politiche e territoriali, è riuscito a creare una squadra di persone appassionate e competenti, mantenendo sempre stretto il legame con il territorio. Siamo perciò convinti che solo insieme potremo continuare nel solco di una strada già tracciata in Molise, come nel resto del Paese, lavorando con attenzione e determinazione per dare risposte sui numerosi temi che interessano ai cittadini”