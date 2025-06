Palombo: «A Montenero occorre un giro di vite su sicurezza stradale e vivibilità del centro»

MONTENERO DI BISACCIA. Sicurezza stradale e vivibilità del centro, pronta una mozione per fermare il caos prima che sia troppo tardi. Palombo (Mdp): “Serve responsabilità, dopo il prossimo Consiglio di lunedì la presenteremo” Montenero di Bisaccia.

È datata 18 giugno la mozione scritta dal consigliere di Montenero Democratica e Progressista, Nicola Palombo, per affrontare in modo sistemico le criticità legate alla sicurezza e alla vivibilità del centro cittadino nelle ore serali e notturne. Il testo nasce da un lavoro attento di ascolto: imprese e lavoratori che operano in centro, famiglie e cittadini tutti hanno segnalato situazioni di pericolo sempre più frequenti, tra corse notturne, sgommate, rumori assordanti e totale assenza di controlli. Una situazione verificata personalmente dal proponente.

Da settimane, come ormai da molti anni, nelle ore serali e notturne, il centro urbano si trasforma in una pista. Corse, impennate, sgommate e manovre pericolose si susseguono, soprattutto in centro, mentre cittadini, famiglie e lavoratori cercano semplicemente di vivere con serenità le serate estive. Di fronte a questo scenario, ho ritenuto necessario presentare una mozione in Consiglio comunale per chiedere misure concrete e immediate. Non possiamo far finta di nulla mentre il paese è lasciato senza controlli nelle ore in cui dovrebbe essere più tutelato. I lavoratori della ristorazione e dell’intrattenimento operano ogni sera accanto a veicoli lanciati ad alta velocità. I bambini giocano, la gente passeggia, ma manca la presenza della Polizia Municipale, manca un pattugliamento sistematico delle forze dell’ordine, manca un segnale chiaro di legalità. Chiediamo di intervenire sia sul piano della vigilanza, con turni serali della municipale e un protocollo operativo con i Carabinieri, sia con strumenti di rallentamento della velocità. Ma non basta. È tempo anche di un’azione educativa, che coinvolga scuole, famiglie, associazioni e istituzioni per costruire una cultura civica condivisa, fondata sul rispetto.

La sicurezza è un diritto. E va garantita prima che accada qualcosa di irreparabile. «Non abbiamo voluto presentarla subito – spiega Palombo – perché crediamo che su questioni così delicate sia giusto costruire le più ampie convergenze. In questi giorni stiamo proponendo la mozione a tutte le forze consiliari che condividono la stessa sensibilità e vogliono contribuire a risolvere concretamente il problema.» La mozione sarà presentata formalmente dopo il prossimo Consiglio Comunale convocato per lunedì p.v. e contiene una serie di interventi concreti:  estensione degli orari della Polizia Municipale con presidio serale;  installazione di dissuasori, dossi e sistemi di controllo elettronico;  coordinamento con la Stazione dei Carabinieri per pattugliamenti regolari;  sanzioni rigorose per le condotte pericolose;  attività educative rivolte ai giovani su legalità e rispetto dello spazio pubblico. «Il post del collega De Risio di ieri dimostra che il problema è sentito anche da altri: lo accolgo benevolmente con spirito costruttivo. Ora però è il tempo degli atti, degli impegni formali e della responsabilità collettiva. È il tempo che il dibattito si sposti dai social al Consiglio comunale.» «Quanto alla risposta della Sindaca – conclude Palombo – siamo di fronte alla solita arroganza istituzionale. Nessuna visione, nessuna proposta concreta. Una montagna di parole che partorisce, ancora una volta, il solito topolino»