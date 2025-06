«Più tutela e sicurezza, meno impunità»: il nuovo decreto portato dalla Lega in mezzo alla gente

TERMOLI. Tra i temi che pongono maggiore distanza tra maggioranza e opposizione a livello parlamentare, nell’azione del Governo Meloni, sicuramente vi è la gestione di sicurezza e ordine pubblico. Per questo, il centrodestra e la Lega in particolare spingono molto sulla esigenza di mettere in sicurezza città e comunità.

«Grazie alla Lega, il decreto sicurezza è legge – ribadisce il partito di Salvini, anche in Molise – questo fine settimana la Lega scende in piazza in tutta Italia per condividere con i cittadini i contenuti del provvedimento, che prevede più tutele per le Forze dell’ordine e per le persone per bene». Così, un assolato e caldo primo giorno d’estate 2025, iniziative sono state realizzate a Isernia, dalle 10 alle 13 in Piazza Andrea d’Isernia, e naturalmente a Termoli, dalle 10 alle 13 Corso Nazionale angolo Via XX Settembre.

A partecipare, l’onorevole Aldo Patriciello, coordinatore della Lega in Molise, con l’assessore regionale Michele Marone, l’assessore comunale Michele Cocomazzi, il consigliere provinciale (e comunale) Bruno Fraraccio, il capogruppo Pino Nuozzi e altri amministratori locali, come Jimmy Rossi e dirigenti, nonché attivisti.

Occasione per intervistare proprio Patriciello, su temi che partendo dalla missione compiuta in Parlamento, hanno spaziato dal Molise all’Europa.