Polemiche dem post-elettorali: la replica della segretaria di circolo Annamaria Becci

GUGLIONESI. Dopo la lettera alla comunità guglionesana, da parte di Tonino Romano, iscritto e tesserato del Pd, nella quale “attaccava” le scelte “personalistiche” del circolo locale, non è tardata ad arrivare la replica della segreteria Annamaria Becci.



“Invece di parlare tramite la stampa, perché Romano non viene in sede ad avere un confronto diretto con noi? Ha dimenticato di aver abbandonato anche il gruppo WhatsApp? I personalismi li lasciamo a lui, perché nel momento in cui si doveva decidere sui possibili candidati sindaci e persone da inserire nella lista, lui ha dato la sua disponibilità solo per il sindaco. Quindi, chi fa personalismi?”.

Alberta Zulli