Prima direzione del circolo dem, nominati vicesegretari e presidente dell’assemblea

TERMOLI. Si è svolta nella serata di ieri la prima direzione del circolo cittadino del Partito Democratico di Termoli, alla presenza dei componenti eletti, ospitato nella saletta del Café de Paris, in via Abruzzi.

Dal circolo dem, il resoconto dell’incontro: «Ad apertura dei lavori il segretario Antonio Giuditta ha comunicato i nominativi dei vice segretari: Valeria Cacchione, Guido Campopiano e Francesca D’Anversa.

Subito dopo Simone Coscia, candidato segretario sconfitto dal voto congressuale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente della direzione di circolo favorendo l’ingresso di Paolo Colecchia, primo dei non eletti.

Il segretario Giuditta dopo aver preso atto di tale scelta ha verificato la disponibilità della minoranza ad individuare una figura unitaria per ricoprire la carica di presidente dell’assemblea.

Si è quindi proceduto all’elezione del presidente dell’Assemblea attraverso votazioni a scrutinio segreto. È stato eletto con la maggioranza dei voti Antonio Sciandra.

La minoranza interna non ha partecipato al voto.

Il segretario ha infine llustrato le linee programmatiche e ha inoltre ribadito la volontà di avviare nei prossimi mesi una nuova stagione di iniziative politiche e di confronto con la cittadinanza, puntando su partecipazione e radicamento sul territorio».