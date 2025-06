Referendum 2025: insediati i seggi in vista del voto

TERMOLI. Archiviata una campagna dai toni accesi, seggi insediati nel pomeriggio (in foto la 22, a Difesa Grande), in vista della chiamata alle urne per i 5 referendum tra lavoro (4) e cittadinanza.

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con i turni di ballottaggio delle amministrative, i cittadini italiani sono chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza (Affluenza e risultati).

Si potrà votare la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

A Termoli le sezioni sono come sempre 29, distribuite nei plessi scolastici tra il centro, con piazza Monumento, via Perrotta, Via Luigi Sturzo, via Stati Uniti, Via Volturno e via dei Faggi (oltre al seggio speciale ospedaliero).