TERMOLI. Senza il traino dei turni di ballottaggio alle elezioni amministrative, scontato che in Molise l’affluenza ai seggi per i cinque Referendum 2025, complice anche la splendida giornata, fosse in calo rispetto al trend nazionale.

La media è quella del 5,30%, superiore di mezzo punto in provincia di Campobasso, rispetto a quella di Isernia, che non raggiunge il 5%.

A Termoli ha votato il 6,62%.