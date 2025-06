Salvatore (Pd): “La Giunta ha dimostrato di non sapere ancora nulla del nuovo Programma operativo sanitario”

CAMPOBASSO. “E’ gravissimo che la Giunta regionale non solo non abbia ritenuto necessario discutere con la struttura commissariale del Programma Operativo Sanitario 2025-2027, ma non abbia neppure provato ad acquisire informazioni sul suo contenuto. Siamo perfettamente consapevoli del fatto che la proposta è di competenza della Struttura commissariale, ma disinteressarsi totalmente dell’ipotesi di riorganizzazione sanitaria sottoposta al Tavolo tecnico è qualcosa che lascia esterrefatti.

Oggi in aula, assieme ai colleghi Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, abbiamo chiesto informazioni sul piano operativo di cui gli stessi commissari hanno parlato nei giorni scorsi, in relazione alla riorganizzazione delle reti tempo dipendenti. Avevo già chiesto formalmente in IV Commissione di avere copia della bozza o, comunque, le informazioni essenziali, ma la richiesta è stata totalmente disattesa. Immaginavo che ad essere all’oscuro del contenuto del nuovo Programma Operativo fossimo solo noi Consiglieri di minoranza. Oggi è emerso che non hanno alcuna notizia in merito neppure Giunta e maggioranza di centrodestra: dalla risposta ottenuta – e che mi ha lasciato completamente insoddisfatta – emerge tutto lo scollamento tra la guida politica di questa Regione e la struttura tecnica (nominata dalla politica, però), una distanza al limite del disinteresse.

Mi spiace prendere atto che il vertice della Regione Molise non sia al corrente della proposta all’esame del tavolo congiunto Salute e Mef. E non è affatto vero che la normativa non preveda una collaborazione tra organi politici e strutture commissariali, anzi, le sentenze della Corte costituzionale dicono l’esatto contrario. Prendiamo atto della totale mancanza di volontà, da parte del governo regionale, non solo di occuparsi della nostra sanità ma anche di acquisire informazioni, se non a cose fatte, con la conseguente assoluta inattendibilità di ciò che viene dichiarato in Consiglio e fuori. Ci regoleremo di conseguenza”.