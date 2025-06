«Schierati sempre dalla parte della democrazia diretta»

TERMOLI. Valerio Fontana, referente locale del Movimento 5 Stelle Termoli, ha commentato il risultato del referendum con parole chiare e un monito verso il sindaco di Termoli, la destra e la presidente Meloni.

«Siamo tra la gente, facciamo politica attiva, ci schieriamo e ci siamo sempre per la democrazia diretta, come Movimento 5 Stelle Termoli. Siamo convinti che l’abolizione del quorum nei referendum rappresenti un passo avanti verso una maggiore partecipazione popolare, nel pieno rispetto della sovranità del popolo e dell’esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione.

I dati sulla bassa affluenza sono preoccupanti e indicano una crescente disaffezione verso le istituzioni. Proprio per questo, abbiamo sempre sostenuto che rimuovere il quorum sia uno strumento per coinvolgere di più i cittadini, non per escluderli.

Siamo stati in piazza e ci siamo tornati: tra la gente, nei gazebo, a costruire ascolto e confronto. A Termoli, una parte importante della comunità politica si è mobilitata e riconosciuta in questo percorso. Abbiamo dato vita a un tavolo congiunto con il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Rifondazione Comunista, Rete della Sinistra e Cgil. Un fatto politico importante. Non una fine, ma un inizio. Non una sconfitta, ma un’opportunità per ripartire, per guardare a ciò che ci unisce, piuttosto che a ciò che ci divide.

Parallelamente, va sottolineato un altro dato evidente: da una parte, c’è stato chi ha scelto di esporsi in una sfida difficile, quella di vincere un referendum. Dall’altra parte, una totale assenza di presa di posizione. La destra, il sindaco di Termoli e il presidente della Regione non si sono espressi, neppure per sostenere l’astensione. Sarebbe stato facile per loro “vincere facile”, sia con l’astensione che con i voti contrari. E invece, silenzio. Anche su temi centrali per la nostra comunità, come il lavoro, la precarietà – pensiamo a Stellantis – e la stagionalità che segna profondamente l’economia di Termoli. Basta passeggiare in centro per vedere, ogni dieci metri, cartelli “cercasi lavoratori” per la stagione estiva. Eppure, nessuna parola. Nessuna presa di posizione.

Eppure, da questo referendum è rinato qualcosa. A livello nazionale, se vogliamo fare un bilancio come ha fatto la presidente Meloni, che ha contrapposto l’astensione al voto come segno di lealtà o opposizione, ricordiamoci che 14 milioni di cittadini sono andati a votare, contro i 12 milioni che hanno votato per lei alle ultime elezioni. Se questo era un test, allora forse non lo ha superato.

Ma la cosa più importante è che localmente, la politica è tornata a vivere. A Termoli e nel basso Molise esiste una parte dello scenario politico che si è riconosciuta, ha condiviso un cammino e intende proseguirlo».