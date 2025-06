«Siamo un autentico gruppo civico, senza padrini né marchi di partito»

GUGLIONESI. A una settimana dalle elezioni amministrative di Guglionesi, non si placano le polemiche politiche.

Il gruppo civico Progetto Comune per Guglionesi interviene per chiarire la propria posizione dopo alcuni attacchi ricevuti in rete e nel dibattito pubblico.

«Nel corso della campagna elettorale, su gruppi Facebook locali, siamo stati destinatari di attacchi pretestuosi da parte di sostenitori della lista Guglionesi Progressista, a cui non abbiamo dato seguito.

In particolare, essendoci presentati come un gruppo di matrice movimentista, non riconducibile a logiche di partito, hanno tentato di attribuirci fantomatiche paternità. Non siamo entrati nella polemica poiché, di fatto, avremmo dovuto convincere politici di lungo corso che stavano assistendo a un fenomeno per loro inconcepibile: la verginità politica, in un ambiente da tempo assuefatto alla prostituzione intellettuale, non viene neppure presa in considerazione.

La nostra proposta politica, il cui battesimo risale a marzo 2024, non formalizza la nascita del solito cartello elettorale. È talmente semplice e lineare da non prestarsi ad equivoci, se non voluti. Semplice e lineare in quanto corrispondente alla principale esigenza dei cittadini in questo particolare momento: la proposta di rinnovamento, per essere credibile, doveva essere tradotta da una classe politica rinnovata nei suoi interpreti. Volti nuovi, insomma, niente di arzigogolato.

In questi giorni, tuttavia, stiamo assistendo a uno psicodramma di regia progressista, messo in scena da vari registi. Figli, mamme, dirigenti e transfughi, anziché recitare il verosimile ruolo dei perdenti, assumendosi le responsabilità delle proprie decisioni, accampano scuse invocando un destino infame, i cui artefici andrebbero ricercati altrove.

Di fronte a quella che i giuristi definiscono una “chiamata in correo”, siamo costretti a intervenire per ricondurre al mittente queste accuse. Hanno dapprima sentenziato, del tutto arbitrariamente, l’appartenenza del movimento Progetto Comune per Guglionesi all’area di centrosinistra. Ma quando mai. Tra le nostre dichiarazioni programmatiche non se ne troverà una da cui prendere spunto per attribuire una tale derivazione.

Nessuno di noi si è mai preoccupato di chiedere a chi entrasse nel gruppo la relativa appartenenza ideologica, né di esternare la propria. Questa invasione di campo serve oggi a loro, strumentalmente, per giustificare la paternità dei voti mancanti, e quindi della sconfitta.

Già, sono voti giudicati sottratti, da chi reputa che – come sugli animali al pascolo – sia possibile apporre un marchio a fuoco con un timbro indelebile che ne attesti la proprietà. Dunque anche questo secondo tentativo di attribuirci paternità, al di là delle nostre, lo rispediamo al mittente. Non siamo “derivativi”. Siamo un autentico gruppo civico, come non si erano mai visti nelle passate esperienze elettorali. Non abbiamo padrini, e questa circostanza è ritenuta a tal punto singolare che molti si sforzano di individuarne qualcuno al posto nostro.

Ma la fiction andata in onda questi giorni presenta un’ulteriore sottotrama: i tentativi di un accordo sarebbero naufragati a causa di veti e personalismi.

Riguardo ai primi, l’inesistenza è dovuta a un semplice motivo: i veti si oppongono ai provvedimenti, non alle persone. I personalismi, poi, sono i sintomi di una malattia da cui siamo immuni.

Dio ci è testimone che negli incontri abbiamo tentato un accordo con chi aveva già pronti vari candidati sindaci, a differenza del nostro gruppo, che neppure aveva affrontato la questione al proprio interno. Tra i loro candidati, uno solo sarebbe stato eventualmente incompatibile con la nostra idea portante, espressa già da tempo. Uno. E in concomitanza dei primi incontri, il futuro candidato, protagonista di una seconda “fuga in avanti” (citiamo una loro metafora), non era neppure stato preso in considerazione.

In ogni caso, nel momento in cui hanno deciso di tentare un dialogo con il nostro gruppo, fondato su un’idea portante, pretendevano che ci rinunciassimo per le velleità personali di uno di loro?

Quale principale argomento elettorale a proprio favore hanno esibito? Il fattore esperienza.

Bene, l’esperienza dei dirigenti non suggerisce loro di prendere atto della sconfitta, anziché accampare scuse infantili?

Che i panni sporchi non si lavano nei quotidiani locali, suscitando il ridicolo?

E che, oltre a rassegnarsi alla sconfitta, l’etica politica suggerirebbe che i dirigenti debbano rassegnare altro?

Da par nostro, proseguiremo in coerenza con gli obiettivi predetti.

Nonostante il tentativo di accordo non sia andato a buon fine per i loro problemi interni, non ci siamo sognati di accampare scuse o attribuire loro la responsabilità.

Fatto sta che, se davvero hanno intenzione in futuro di riproporre quella convergenza non realizzata nella trascorsa tornata elettorale, di certo non è questo il miglior viatico».