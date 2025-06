Sisto: «La sconfitta a Guglionesi figlia della mancata ricandidatura di Mario Bellotti alle comunali del 2023»

GUGLIONESI. Insediato da una decina di giorni il Consiglio comunale, a Guglionesi, non si placa la polemica politica sulle divisioni costate la sconfitta al centrosinistra, o cosiddetto campo largo progressista. A ribadire le ragioni della battuta d’arresto, la seconda consecutiva in paese, è Pasquale Sisto, segretario regionale del Prc Molise. «A quasi un mese di distanza dalle Amministrative di Guglionesi, non ancora si placano le polemiche intorno alla sconfitta delle coalizioni civiche e progressiste. Anzi invece di avviare una profonda riflessione a sinistra sul perché la destra è uscita vincitrice dalla competizione elettorale, si continua a cercare la scorciatoia del capro.

La sconfitta del 14 maggio 2023 non è servita agli strateghi del centrosinistra… anzi solo loro i veri responsabili di aver riconsegnato Guglionesi alla destra. Nella lista vincente “Guglionesi nel cuore” Antonacci sindaco sono risultati eletti tra gli altri, due candidati che in passato hanno costituito a Guglionesi la sede di Forza Nuova, oltre a organizzare l’iniziativa sempre con Roberto Fiore e Giuliano Castellino (24 ottobre 2020). Come tutti ricordiamo l’arrivo a Guglionesi di Roberto Fiore e Giuliano Castellino fu scongiurato grazie a una vasta mobilitazione di compagne/i antifasciste-antifascisti.

Il grave errore degli strateghi del centrosinistra, a nostro avviso, inizia nel maggio 2023 non ricandidando per un secondo mandato l’allora sindaco uscente ed esponente del Pd, Mario Bellotti. La mancata ricandidatura ha significato il presentarsi agli occhi degli elettori come perdenti nello sconfessare il lavoro svolto dal sindaco uscente, inoltre viene da chiedersi: perché il sindaco uscente no? Tre assessori uscenti sì?

Vogliamo precisare anche che caldeggiavamo per la ricandidatura di Mario Bellotti non perché eravamo particolarmente entusiasti della sua Amministrazione ma perché era necessario al fine di non riconsegnare alla vera destra l’amministrazione di Guglionesi. Noi abbiamo criticato il Sindaco uscente più volte per delle scelte scellerate fatte: come gettare via letteralmente 300 mila €uro i fondi del terremoto di agosto 2018 a discapito dei veri terremotati, per i lavori al famoso palazzo di Via Martiri D’ Ungheria già evacuato da tempo e che la sua instabilità non dipendeva dal Terremoto del 2018 e nemmeno dal terremoto del 2002 ma già dal lontano 1991 vi era un ordine di demolizione in quanto costruito su terreno da riporto senza le dovute fondazioni necessarie. Anche le nostre denunce con dati di fatto alla mano a riguardo l’occupazione abusiva del suolo pubblico non hanno avuto seguito per mancanza di polso dell’amministrazione.

Comunque sia se ci troviamo di nuovo governati dalla destra vera a distanza di due anni perché ripetiamo fino all’impossibile per l’errore politico è degli strateghi del centrosinistra. Ma possiamo affermare senza timore di essere smentiti che si tratta di uno stratega in particolare che per le elezioni di maggio del 2023 ha imposto un candidato sindaco di destra nella lista “progressista” e poi per le votazioni di maggio di quest’anno ha spaccato il suo stesso partito di appartenenza formando un’altra lista riconducibile all’area progressista con il risultato politico che sappiamo, cioè riconsegnando il comune alla destra/estrema destra. Uno stratega non nuovo a questi tipi di operazione, già artefice di spaccature all’interno del suo partito.

Nel 1983 a Guglionesi ci fu il Grande Scisma della Democrazia Cristiana con la nascita del Guerriero Crociato e per cui alle elezioni Comunali di quell’anno la Democrazia Cristiana partecipò con due liste il tradizionale simbolo di partito dello Scudo Crociato e il Guerriero Crociato. All’epoca si votava ancora nei Comuni superiori ai 5 mila abitanti con il sistema proporzionale puro e il sindaco lo eleggeva il Consiglio comunale e se nessuno dei Partiti in competizione prendeva la maggioranza assoluta dei consiglieri (almeno 11 su 20) iniziavano trattative estenuanti tra i vari gruppi politici presenti in Consiglio Comunale al fine di costituire una maggioranza consiliare.

Nel 1983 nonostante la diaspora sempre un Democristiano venne eletto Sindaco, a differenza, ad esempio, a quello che successe nel 1965/1966 quando a Sindaco venne eletto un rappresentante Socialista anche se durò pochissimo. Torniamo al grande scisma del 1983 con le due DC in competizione alle elezioni del 26 e 27 giugno 1983. Le due DC: lo Scudo Crociato; e il Guerriero Crociato; presero una ambia maggioranza assoluta di consiglieri eletti ma non riuscirono a mettersi d’accordo tra di loro per eleggere il Sindaco e la Giunta per i veti incrociati su chi doveva fare il Sindaco. Il Guerriero Crociato iniziò una trattativa estenuante con il Partito Comunista Italiano che alla fine sancì l’accordo: il PCI mise giustamente e logicamente il veto sul Sindaco uscente della Democrazia Cristiana che era candidato con il Guerriero Crociato, e trovarono l’accordo su un giovane democristiano candidato nel Guerriero Crociato, e nonostante qualche malumore e contrarietà come quello esplicitato da uno storico compagno che nelle riunioni all’interno del PCI, si alzò stizzito dalla sedia e gridò “questo e quello per me pari sono” , il Partito Comunista e il Guerriero Crociato fecero l’accordo elettorale nominando Sindaco un giovane democristiano e fervente cattolico con una Giunta composta da dei giovani comunisti e qualche vecchio democristiano

L’allora giovane Sindaco ancora oggi come prima va dribblando da una parte all’altra risultando ancora determinante per delle scelte politiche anche se dalla panchina. Anche questa volta ha attraversati da una squadra all’altra gli schieramenti.

In conclusione, dopo 42 anni il Karma del compagno del PCI risulta ancora valido e cioè: “questo e quello per me pari sono” ma riferiti secondo il nostro punto di vista 42 anni dopo al “neo” sindaco di Guglionesi e al sindaco del 1983.

Al PCI di Guglionesi quella scelta di “compromesso storico” fu fatale, e in fatti alle elezioni comunali del 1988 (proporzionale puro) prese solo 4 seggi passando all’opposizione.

Ai giovani nati negli anni 90 diciamo che c’è troppa voglia di tutto e subito. Per fare il sindaco in una formazione “libera” ci vuole tempo, pazienza, esperienza. Ora l’augurio e che possa fare una opposizione degna di questo nome senza compromessi.

Aggiungiamo ancora che una parte del programma di quest’ultima lista prevedeva per la famigerata sicurezza l’installazione di diffusi impianti di video sorveglianza e addirittura foto trappole. Proposte sicuritarie che piacciono alle destre che hanno prodotto l’infame decreto sicurezza.

Le responsabilità delle sconfitte non vanno attribuite ad altri altrimenti ci si continua ad illudersi di essere sempre il più “fico” e così facendo non vi è mai tempo per fare una sana autocritica sugli errori commessi in questo quarantennio».