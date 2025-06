Terone tra i 150 giovani eletti nel Comitato europeo delle Regioni

TERMOLI. Dal 2019 l’Unione Europea si dota di un’iniziativa del Comitato Europeo delle Regioni (CdR) rivolta a giovani politici eletti a livello locale o regionale nei Paesi membri che prende il nome di YEP (Young Elected Politicians) Programme. Tra i 150 selezionati tra tutti i Paesi membri dell’Unione anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Terone.

“Questa opportunità mi permetterà di rappresentare Termoli a livello europeo, di studiare buone pratiche che possano aiutare il progetto e la visione che abbiamo come Amministrazione Comunale, di confrontarmi con altri giovani amministratori del resto d’Europa. È una vera e propria occasione per la nostra città, perché venga messa al centro di iniziative nei campi dell’istruzione, degli affari sociali, delle politiche giovanili, della coesione, della sanità e di tutti gli altri settori di cui si occupa il Comitato Europeo delle Regioni”. Continua Terone: “Non sarà solo un lavoro di rappresentanza, ma lo YEP Programme mi permetterà di essere inserito all’interno del processo concreto di influenza sulle politiche europee, significa che i giovani della nostra città avranno una voce diretta nelle sedi comunitarie”. Terone è inserito nella famiglia politica dell’ECR (Conservatori e Riformisti Europei) a cui appartiene Fratelli d’Italia.

Il commento del Sindaco Balice: “Le congratulazioni mie e dell’Amministrazione comunale al consigliere Terone per questo importante risultato, significa che la nostra Termoli continua a crescere anche dal punto di vista politico, con una rappresentanza nello YEP Programme. La soddisfazione è particolarmente speciale perché il riconoscimento è riscosso dal consigliere comunale più giovane della storia della nostra città”.

Anche il senatore Costanzo Della Porta, coordinatore provinciale di FDI, esprime la sua soddisfazione: “Il nostro partito contribuisce attivamente alla valorizzazione dei territori e con la partecipazione di Giuseppe allo YEP Programme lo farà a livello europeo e giovanile. È importante che ci sia questo tipo di programmi da parte di istituzioni come il Comitato Europeo delle Regioni ed è altrettanto importante che i nostri giovani rappresentanti si impegnino nelle loro iniziative. Il contribuito politico e istituzionale che offrirà Giuseppe sarà, come sempre, a beneficio di Termoli e del nostro territorio”.

Il programma mira a coinvolgere giovani rappresentati eletti nel lavoro del CdR. I partecipanti selezionati partecipano a sessioni plenarie e commissioni tematiche del CdR, prendono parte ad eventi chiave come l’EURegionsWeek e il Summit Europeo delle Regioni e delle Città, accedono a formazioni su politiche europee, comunicazione e leadership, contribuiscono a consultazioni e dibatiti con membri del CdR e altri rappresentanti politici.