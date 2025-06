Ufficiale la squadra Antonacci: Lamanda guida il Consiglio, Basler vicesindaco

GUGLIONESI. Con la seduta consiliare di questa sera, si è aperto ufficialmente il nuovo corso amministrativo a Guglionesi, guidato dal sindaco Leo Antonacci, eletto lo scorso 25 e 26 maggio. L’insediamento della nuova amministrazione si è svolto nella sala consiliare, alla presenza dei consiglieri eletti, della Giunta e del nuovo segretario comunale, Vito Tenore, già segretario a Termoli durante la giunta Sbrocca.

Durante la seduta inaugurale, Antonacci ha prestato il giuramento solenne, rivolgendosi sia alla maggioranza sia all’opposizione con un augurio di buon lavoro per il mandato appena iniziato. Un gesto di apertura e responsabilità istituzionale che ha trovato immediata risposta da parte delle forze di minoranza: prendendo la parola, i capigruppo dell’opposizione hanno contraccambiato con l’auspicio di un dialogo costruttivo e un confronto proficuo per il bene della comunità.

Il sindaco Leo Antonacci ha Definita la composizione della squadra di governo: Marco Basler sarà vicesindaco, mentre gli assessori sono Nicola Bucci, Cristina Fulvio e Dalila D’Aló, in attesa dell’assegnazione ufficiale delle deleghe.

Le votazioni: Lamanda presidente del Consiglio, Rossi vicepresidente

Il Consiglio comunale ha proceduto all’elezione delle cariche istituzionali. Paolo Lamanda è stato eletto presidente del Consiglio con 9 voti favorevoli, mentre le schede bianche sono state 4.

Alla vicepresidenza è stato eletto Jimmy Rossi, con 4 voti favorevoli e 9 schede bianche.

I capigruppo: confermati i nomi delle forze in aula

Ufficializzati anche i capigruppo consiliari:

Alberto Pelusi per la maggioranza (“Guglionesi nel Cuore”)

per la maggioranza (“Guglionesi nel Cuore”) Pino Aristotile per “Guglionesi Progressista”

per “Guglionesi Progressista” Jimmy Rossi per “Guglionesi può cambiare”

per “Guglionesi può cambiare” Riccardo Vaccaro per “Progetto Comune”

Commissione Elettorale: nominati membri e supplenti

Composta anche la nuova Commissione Elettorale. Il sindaco, come da regolamento, non ha partecipato alla votazione.

Sono stati eletti come membri effettivi:

Alberto Pelusi (maggioranza) – 4 voti

(maggioranza) – 4 voti Carola Talia (maggioranza) – 4 voti

(maggioranza) – 4 voti Ciccarone (minoranza) – 4 voti

Supplenti:

Cristina Fulvio e Gianluca Zarlenga per la maggioranza

e Gianluca per la maggioranza Pino Aristotile per la minoranza

Altre nomine: Unione dei Comuni e Corte d’Assise

Designati anche i rappresentanti del Comune di Guglionesi all’interno dell’Unione dei Comuni del basso Biferno: saranno Gianluca Zarlenga e Riccardo Vaccaro.

Per la Corte d’Assise, il Consiglio ha nominato:

Carola Talia , con 9 voti

, con Jimmy Rossi, con 4 voti

Parte il nuovo mandato

Con tutte le cariche istituzionali assegnate, l’amministrazione Antonacci è ora pronta ad avviare concretamente il mandato. L’opposizione, suddivisa in tre gruppi consiliari, si è astenuta in diverse votazioni attraverso il voto bianco, segnando una linea politica di autonomia e vigilanza.

Le prossime settimane saranno decisive per l’assegnazione delle deleghe assessoriali e per le prime iniziative amministrative, in un clima di attesa da parte della comunità.

Alberta Zulli