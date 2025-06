Distribuzione moderna: la rete in franchising del Gruppo Megamark di Trani apre un Famila Superstore a Termoli, un Dok a San Salvo e uno a Guglionesi

Nel Famila Superstore anche un reparto “benessere” con integratori, prodotti proteici e vegetali

TERMOLI. Ha aperto a Termoli, in Via Elba, un Famila Superstore della rete dei punti vendita affiliati del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con quasi 600 punti vendita a insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. Il punto vendita, del gruppo affiliato Scutti, si estende su circa 1200metri quadri di area vendite e offre ai clienti un comodo parcheggio con cento posti auto, oltre a rastrelliere per le biciclette.

L’apertura di oggi segue di pochi giorni quella di altri due supermercati “Dok”, uno a Guglionesi in Via Molise e l’altro a San Salvo in via San Rocco, andando a consolidare l’attività del Gruppo Megamark in Molise (presente da oltre 20 anni in terra molisana con otto punti vendita diretti tra Dok e Famila) e in Abruzzo, proprio attraverso la famiglia Scutti. Al momento, è stato rinnovato e ristrutturato solo il pdv ad insegna Famila, con un investimento superiore al milione di euro, che ha portato anche all’inserimento di nuove risorse per rafforzare il team già esistente.

“Siamo davvero contenti di espandere le nostre insegne in Molise e di avviare la nostra presenza anche in Abruzzo – spiega il direttore Vendite Franchising del Gruppo Giovanni Sicolo –. Queste regioni meritano grande attenzione nel nostro percorso di sviluppo e crescita. Dok e Famila fanno parte del nostro bouquet di insegne, e il nostro obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza di acquisto di alta qualità e al giusto prezzo in ambienti accoglienti, moderni e sostenibili”.

Il nuovo Famila Superstore di Termoli è stato realizzato nell’ottica della sostenibilità ambientale con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2: in particolare, sono stati previsti impianti di ultima generazione per l’efficientamento energetico, banchi frigo chiusi e a basso impatto ambientale, insegne e luci a led, infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico oltre che un impianto fotovoltaico della potenza di 100 kW. Tra le peculiarità il reparto forneria con una selezione di piatti pronti da asporto, preparati giornalmente, con ingredienti di alta qualità e una linea completa di piatti gastronomici pronti con ingredienti stagionali, un equilibrio perfetto tra sapore e tradizione.

Fiore all’occhiello sono anche i reparti ‘macelleria’ con una selezione di carni dai migliori allevamenti, ‘ortofrutta’ che garantisce le migliori produzioni locali e dal mondo, e ‘benessere’, con un vasto assortimento di prodotti proteici e vegetali e un’ampia offerta di integratori. Il punto vendita, inoltre, presenta anche un’area riservata alla selezione di vini pregiati ed esclusivi e uno spazio dedicato a tutta la linea di prodotti etici a marchio IAMME, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, frutto del progetto avviato dal Gruppo Megamark con l’associazione No Cap per dire stop al caporalato.

Il supermercato è, inoltre, dotato di casse veloci e automatiche e digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti.

Sul sito www.prenotaeritira.it è, infine, possibile acquistare piccoli elettrodomestici, casalinghi e oggetti per il tempo libero da ritirare e pagare nel punto vendita senza spese di spedizione.