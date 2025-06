Chi annaspa in mare e chi collassa sulla passerella, provvidenziali interventi salvano due vite in spiaggia

TERMOLI. Una mattinata che sembrava come tante, tra ombrelloni aperti e famiglie in cerca di refrigerio, si è trasformata in un susseguirsi di momenti concitati al Lido delle Sirene, dove due distinti episodi hanno messo in luce il valore della prontezza e della solidarietà umana.

Erano circa le 10 quando le urla di una donna hanno rotto la quiete della spiaggia. Suo marito, un uomo di circa 40 anni, stava annaspando tra le onde, in evidente difficoltà. La corrente lo stava trascinando al largo e ogni secondo sembrava eterno. In pochi istanti, un uomo si è lanciato in acqua senza pensarci due volte. Non era un bagnino, ma un cittadino di Termoli che molti conoscono di vista. Solo dopo si è saputo che si trattava di un Carabiniere in servizio a Guglionesi, fuori servizio in quel momento. Con grande sangue freddo e determinazione, è riuscito a raggiungere il bagnante e a riportarlo a riva, tra gli applausi e la commozione dei presenti. Un gesto che ha evitato una tragedia e che merita di essere ricordato.

Ma la mattinata non era ancora finita. Intorno alle 11, sempre nello stesso stabilimento, un uomo anziano – circa 80 anni – è caduto improvvisamente sulla sabbia mentre percorreva la passerella. Alcuni testimoni parlano di un possibile malore. Immediato l’intervento di alcuni bagnanti e della bagnina in servizio, che hanno prestato i primi soccorsi. Poco dopo, intorno alle 11:30, è arrivata un’ambulanza del 118. L’uomo è stato assistito, fatto sedere su una sedia a rotelle e accompagnato in ospedale per accertamenti.

Due episodi, a distanza di poco più di un’ora, che hanno scosso la routine di una giornata estiva e ricordato a tutti quanto sia importante la presenza di persone pronte ad agire. Il coraggio del Carabiniere e la reattività dei presenti sono la dimostrazione che, anche nei momenti più critici, la solidarietà può fare la differenza.