“Termoli Gravel Bike Show”, in arrivo la nuova disciplina

Freedom Agency fa il suo esordio nel ciclismo gravel: il 20 e 21 settembre a Termoli il debutto ufficiale

TERMOLI. Dopo anni di successi nei format turistico-sportivi legati agli sport di racchetta, Freedom Agency amplia il proprio raggio d’azione approdando nel mondo del ciclismo gravel. L’occasione sarà la prima edizione del “Termoli Gravel Bike Show”, in programma il 20 e 21 settembre 2025, evento inserito nel calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana.

A presentare l’iniziativa è Matteo Carponi, fondatore dell’agenzia, che annuncia l’avvio di un progetto sportivo e territoriale ambizioso, capace di coniugare sport, turismo e valorizzazione paesaggistica. Il tracciato individuato – un anello di circa 40 chilometri tra mare, colline e borghi – verrà ripetuto più volte a seconda della categoria di appartenenza degli atleti.

Particolarmente significativa la partecipazione dell’associazione veneziana NMD New Molini Dolo, rappresentata da Igor Zanetti, campione del mondo gravel nel 2022, e ciclista di comprovata esperienza con oltre 50 granfondo vinte all’attivo.

«Lavoriamo con entusiasmo per trasformare Termoli in un punto di riferimento nel panorama nazionale delle gare gravel», ha dichiarato Carponi. «L’obiettivo è farne una classica che coinvolga sportivi e cittadini in un grande evento collettivo».

Il progetto è stato accolto con favore anche dall’amministrazione comunale di Termoli, coinvolta attivamente fin dalle fasi iniziali. L’interesse del mondo imprenditoriale locale non si è fatto attendere, tra i partner principali, Residenza Sveva e Cala Sveva, che ospiteranno eventi collaterali durante la due giorni sportiva.

Il programma prevede:

Venerdì 19 settembre : conferenza stampa di presentazione alla città e agli sponsor;

: conferenza stampa di presentazione alla città e agli sponsor; Sabato 20 settembre : giornata dedicata ad amatori, famiglie e bambini, con possibilità di percorrere il tracciato in un clima disteso e conviviale;

: giornata dedicata ad amatori, famiglie e bambini, con possibilità di percorrere il tracciato in un clima disteso e conviviale; Domenica 21 settembre: gara ufficiale articolata in undici categorie, con arrivo finale previsto nella centrale Piazza Monumento.

Entusiasta anche Igor Zanetti, che afferma: «Il tracciato valorizza pienamente le peculiarità del territorio molisano. Siamo certi che la formula gravel, accessibile ma tecnica, saprà attrarre una platea ampia e variegata».

Con questa iniziativa, Termoli punta a ritagliarsi un posto di rilievo nel calendario nazionale delle competizioni ciclistiche, proponendosi come destinazione ideale per eventi sportivi di richiamo e volano di sviluppo per il territorio.