Alta Marea Festival “batte il 5” e ritorna nel Borgo Antico dal 25 al 27 luglio

TERMOLI. Il festival è pronto a portare il cinema, l’arte e la musica indipendente in uno dei luoghi più iconici del lungomare e dell’estate italiana, dal concorso cortometraggi ai live in spiaggia sul tramonto. Annunciata la giuria, che sarà composta da Nando Irene, Angela Curri, Bianca Iannucci, Giulio Neglia e Caterina Riva.

Un’altra estate in compagnia di Alta Marea Festival: la rassegna di cinema, arte e musica torna con la sua 5ª edizione dal 25 al 27 luglio nel Borgo Antico di Termoli. Il festival è promosso dall’associazione Alta Marea composta da Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer), punta a valorizzare i giovani e il territorio: in programma il concorso internazionale per cortometraggi, proiezioni speciali, laboratori ed eventi musicali.

“Cambiare punto di vista, continuare ad essere in movimento, è essenziale per cambiare noi stessi ogni giorno, migliorarsi e crescere. – ha dichiarato il direttore artistico Antonio De Gregorio – Perché esiste un modo nuovo per vivere anche questo luogo, anche se lontano dalle grandi città: spesso non riusciamo a trovare questa via, perché nel mondo di oggi non c’è luce. E allora, vogliamo accenderla, sui luoghi e sulle persone dei nostri giorni. Con il cinema, le arti e la musica. I protagonisti del nostro festival non sono solo gli artisti e gli ospiti, ma tutta la comunità che appartiene a questo luogo e collabora per costruire un domani migliore”

Proiezioni sotto le stelle, percorsi artistici lungo le vie storiche del paese, da Largo Tornola a Piazza Duomo, concerti in riva al mare e tanti momenti per i più piccoli e tutta la famiglia. Nelle giornate di venerdì 25 e domenica 27 luglio sarà il momento delle proiezioni dei corti in concorso, come ogni anno tornano al centro della scena le novità dal circuito indipendente e festivaliero, con produzioni italiane e internazionali. A giudicare e a scegliere tra i titoli in selezione i vincitori di questa edizione sarà la Giuria composta dall’attore Nando Irene, volto noto della tv (in serie come Distretto di polizia, Rex, Il giudice Mastrangelo, La scelta di Laura), l’attrice Angela Curri, nota in serie tv (come Imma Tataranni, La mafia uccide solo d’estate, Braccialetti rossi), la blogger, storyteller e divulgatrice Bianca Iannucci, l’attore, regista e produttore Giulio Neglia (di Sud Sound Distribution) e Caterina Riva, direttrice di MACTE, il Museo di Arte Contemporanea di Termoli.

In arrivo anche tanta nuova musica, a cominciare dal consueto concerto in riva al mare, che apre le porte alla rassegna: appuntamento sabato 19 luglio in apertura di serata con il concerto di Nicol, cantautrice vicentina classe ‘99, talento precoce già presente a Sanremo Giovani nel 2024, tra urban e pop: in apertura, il live di Lorenzo Salvetti, giovanissimo musicista già finalista a X Factor nel 2024, a seguire il djset di Piermarinetz.

Venerdì 25 luglio, il festival presenta il dj set al tramonto presso il Faro nel Borgo antico, dalle 19 con le note elettriche, dal jazz al funky, di Miriam Bonanno, nota selecter da dancefloor, e a seguire quelle di Luca Sorrentini, dj e cultore di vinili, tutti da scoprire. Sabato 26 invece la scena è per MasaMasa, giovane rapper campano, in viaggio da Berlino a Milano, che presenta il suo nuovo album “Alta Fedeltà”.

In programma anche i momenti per i più piccoli e per tutta la famiglia: nei tre giorni di festival ci sarà il laboratorio a cura di Cipì – Il Punto Lettura di Tricase (LE), da un’idea della maestra Chiara Parisi (che insegna alla Primaria di Montesardo di Alessano), un luogo nato per favorire l’incontro tra i bambini e l’esperienza della letteratura. Nel 2020, durante la pandemia, Chiara ha dato vita al progetto “Illustrazioni Narrate”, un blog, una pagina Instagram e un canale YouTube dedicati alla letteratura e alla promozione della lettura: attraverso questo progetto, condivide recensioni di libri, saggi e consigli di lettura.

Tante novità (e un ospite speciale), il programma dei film in concorso, gli appuntamenti artistici saranno presto annunciati.